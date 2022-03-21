Ворог думає, що вони спецпризначенці: як виглядають тероборонівці Ірпеня, які поклали десятки десантників

В Ірпені своє рідне місто боронять тероборонівці, які встигли покласти десятки десантників, маючи мінімум засобів. Ворог же думає, що ці звичайні мужики - перевдягнені спецпризначенці.

"Про ірпінську тероборону вже ходять легенди. І недарма. Кажуть, що росіяни вважають їх "спецпризначенцями, перевдягнутими бомжами", - йдеться в повідомленні.

За словами правозахисника, ці чоловіки дійсно зупинили російських десантників, поклавши їх на мосту декілька десятків. Маючи при цьому мінімум засобів.

"Це звичайні місцеві мужики, які у перші дні війни встали до лав батальйону, маючи лише власну мисливську зброю. Більшість досі не має амуніції і не надто цим переймається. Головне, вони мають те, чого не має противник - природнє відчуття справедливости та правильності того, що вони роблять. Мінімум пафосу, максимум ефективності", - додав Реуцький.

Фото: Тероборонівці Ірпеня (facebook.com/reutski)

Цікаво, що частина з них взагалі відмовляється їхати на ротації. Не розуміють, навіщо їхати кудись - їхній дім тут, в Ірпені.

"І щоб ви поганого не думали - із забезпеченням, зі зброєю та боєкомплектом зараз проблем немає, ворог підтвердить", - підсумував правозахисник.