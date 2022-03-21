ru ua
Пн, 21 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ворог думає, що вони спецпризначенці: як виглядають тероборонівці Ірпеня, які поклали десятки десантників

Новость на русском →
Ірпінь, Понеділок 21 березня 2022 12:15
Ворог думає, що вони спецпризначенці: як виглядають тероборонівці Ірпеня, які поклали десятки десантників Ілюстративне фото: Українські тероборонівці (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Світлана Мащенко

В Ірпені своє рідне місто боронять тероборонівці, які встигли покласти десятки десантників, маючи мінімум засобів. Ворог же думає, що ці звичайні мужики - перевдягнені спецпризначенці.

Про героїв розповів правозахисник Костянтин Реуцький.

"Про ірпінську тероборону вже ходять легенди. І недарма. Кажуть, що росіяни вважають їх "спецпризначенцями, перевдягнутими бомжами", - йдеться в повідомленні.

За словами правозахисника, ці чоловіки дійсно зупинили російських десантників, поклавши їх на мосту декілька десятків. Маючи при цьому мінімум засобів.

"Це звичайні місцеві мужики, які у перші дні війни встали до лав батальйону, маючи лише власну мисливську зброю. Більшість досі не має амуніції і не надто цим переймається. Головне, вони мають те, чого не має противник - природнє відчуття справедливости та правильності того, що вони роблять. Мінімум пафосу, максимум ефективності", - додав Реуцький.

Ворог думає, що вони спецпризначенці: як виглядають тероборонівці Ірпеня, які поклали десятки десантників

Фото: Тероборонівці Ірпеня (facebook.com/reutski)

Цікаво, що частина з них взагалі відмовляється їхати на ротації. Не розуміють, навіщо їхати кудись - їхній дім тут, в Ірпені.

"І щоб ви поганого не думали - із забезпеченням, зі зброєю та боєкомплектом зараз проблем немає, ворог підтвердить", - підсумував правозахисник.

Раніше ми писали про найпекельніші місця України для загарбника, які стають "Чорнобаївкою".

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Війна Росії проти України
LITE
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт
Дорофєєва розлучається з Дантесом. Це не жарт