Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти малину
В Україні починається сезон малини - корисної літньої ягоди, якій приписують дивовижні властивості. Але ласувати малиною моно далеко не всім, так як це загрожує проблемами зі здоров'ям.
Якої шкоди може принести ягода, в чому її користь і чи лікує малина застуду - читайте нижче в нашому матеріалі.
Кому від малини слід відмовитися
За словами дієтолога Ольги Корабльової, дорослій людині можна з'їдати не більше 400 грамів малини в день без шкоди для здоров'я. Але якщо немає протипоказань.
"Краще відмовитися від малини в разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту - гастриту і виразки - або проблем з нирками: ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінною, - каже медик.
Крім того, ягода є сильним алергеном. Якщо у вас вже є алергія на інші ягоди, наприклад, полуницю, будьте обережні з малиною теж.
Також малина підвищує апетит, що не дуже добре для тих, що худне.
"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть ягоду з раціону, або вживайте малину з йогуртом або м'яким сиром", - додала дієтолог.
Чим же так корисна малина
- У малині багато вітаміну С, калію і магнію.
- Допомагає очищати кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок, зміцнювати серцевий м'яз і виводити з організму шлаки.
- Має протизапальний ефект саліцилової кислоти, що особливо важливо для хворих артритами і артрозами.
- Клітковина і пектин нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту.
- При простудних захворюваннях відвар з ягід малини пом'якшує і знімає запалення горла.
- Має відхаркувальний ефект, виводить мокроту з бронхів, очищає їх від слизу.
- Антиоксиданти малини попереджають чоловіче безпліддя.
- Жінкам корисні властивості малини допомагають легко пережити клімакс.
Раніше лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти полуницю.