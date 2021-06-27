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Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти малину

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Неділя 27 червня 2021 09:49
Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти малину Фото: Кому не можна їсти малину (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні починається сезон малини - корисної літньої ягоди, якій приписують дивовижні властивості. Але ласувати малиною моно далеко не всім, так як це загрожує проблемами зі здоров'ям.

Якої шкоди може принести ягода, в чому її користь і чи лікує малина застуду - читайте нижче в нашому матеріалі.

Кому від малини слід відмовитися

За словами дієтолога Ольги Корабльової, дорослій людині можна з'їдати не більше 400 грамів малини в день без шкоди для здоров'я. Але якщо немає протипоказань.

"Краще відмовитися від малини в разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту - гастриту і виразки - або проблем з нирками: ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінною, - каже медик.

Крім того, ягода є сильним алергеном. Якщо у вас вже є алергія на інші ягоди, наприклад, полуницю, будьте обережні з малиною теж.

Також малина підвищує апетит, що не дуже добре для тих, що худне.

"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть ягоду з раціону, або вживайте малину з йогуртом або м'яким сиром", - додала дієтолог.

Чим же так корисна малина

  • У малині багато вітаміну С, калію і магнію.
  • Допомагає очищати кровоносні і лімфатичні судини від холестеринових бляшок, зміцнювати серцевий м'яз і виводити з організму шлаки.
  • Має протизапальний ефект саліцилової кислоти, що особливо важливо для хворих артритами і артрозами.
  • Клітковина і пектин нормалізують роботу шлунково-кишкового тракту.
  • При простудних захворюваннях відвар з ягід малини пом'якшує і знімає запалення горла.
  • Має відхаркувальний ефект, виводить мокроту з бронхів, очищає їх від слизу.
  • Антиоксиданти малини попереджають чоловіче безпліддя.
  • Жінкам корисні властивості малини допомагають легко пережити клімакс.

Раніше лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти полуницю.

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