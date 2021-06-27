Лікарі з'ясували, кому суворо заборонено їсти малину

В Україні починається сезон малини - корисної літньої ягоди, якій приписують дивовижні властивості. Але ласувати малиною моно далеко не всім, так як це загрожує проблемами зі здоров'ям.

Якої шкоди може принести ягода, в чому її користь і чи лікує малина застуду - читайте нижче в нашому матеріалі.

Кому від малини слід відмовитися

За словами дієтолога Ольги Корабльової, дорослій людині можна з'їдати не більше 400 грамів малини в день без шкоди для здоров'я. Але якщо немає протипоказань.

"Краще відмовитися від малини в разі загострення хвороб шлунково-кишкового тракту - гастриту і виразки - або проблем з нирками: ягода може їх надмірно навантажувати, оскільки є сечогінною, - каже медик.

Крім того, ягода є сильним алергеном. Якщо у вас вже є алергія на інші ягоди, наприклад, полуницю, будьте обережні з малиною теж.

Також малина підвищує апетит, що не дуже добре для тих, що худне.

"Якщо ви вирішили знизити калорійність денного раціону, то тимчасово виключіть ягоду з раціону, або вживайте малину з йогуртом або м'яким сиром", - додала дієтолог.

Чим же так корисна малина