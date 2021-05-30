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Лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти полуницю

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Неділя 30 травня 2021 09:05
Лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти полуницю Фото: Кому не можна їсти полуницю (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, кому не можна ласувати соковитою і ароматною ягодою - полуницею, сезон якої набирає в Україні обертів. Полуниця, безумовно, містить багато потрібних нам вітамінів, мінералів, зокрема - вітамін С, фолієву кислоту і йод, але деяким людям слід від ласощів все ж відмовитися.

Про це пише cheltv.

Якщо ви алергік

Будьте обережні, якщо у вас алергія. При реакції на полуницю може почервоніти шкіра, виникнути свербіж, нудота, діарея, біль в животі, поколювання в роті і навіть набряк гортані.

Дітям, вагітним і годуючим мамам

Для дітей вживання ягоди також небезпечно алергічними проявами - може виникнути нежить, почервоніння очей і сльозоточивість, набряк горла. З цієї ж причини від полуниці слід відмовитися вагітним жінкам і годуючим мамам.

При проблемах з ШКТ і нирками

У разі проблем з шлунково-кишковим трактом, особливо, якщо у вас загострення - гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки - відмовтеся від вживання полуниці. Річ у тому, що в полуниці є щавлева і саліцилова кислота, що може дратувати слизову.

Також надмірне вживання продуктів з щавлевою кислотою може призвести до утворення каменів у нирках.

Крім того, лікарі не радять їсти полуницю на голодний шлунок або відразу після основного приймання їжі, щоб уникнути проблем з травною системою.

Раніше лікарі розповіли, кому строго заборонено їсти молоду картоплю.

Крім того медики повідомили, кому не можна їсти вівсянку, і чим може нашкодити дієтичний продукт.

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