У Дніпрі провідні американські опікові хірурги розпочали безкоштовно оперувати дітей

Дніпро цього тижня став центром унікального медичного досвіду. До міста вперше приїхали дев’ять американських фахівців на чолі з Геннадієм Фузайловим - професором Гарвардської медичної школи та лікарем клініки Massachusetts General Hospital. Цю роботу він поєднує з лікарськими місіями.

Американські фахівці спільно з українськими лікарями безкоштовно у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні проводять надскладні операції дітям з порушенням функцій верхніх чи нижніх кінцівок (контрактури чи післяопікові рубці). Місія має дві мети – лікування дітей з усієї країни та обмін безцінним досвідом, яким американські лікарі діляться з українськими.

"Дуже цінно для колективу бути учасниками такої місії. Цей проєкт вдалося втілити завдяки підтримці керівництва міста й області. Зі свого боку у лікарні ми максимально все врахували і облаштували відповідно до вимог, щоб комфортно і безпечно було як лікарям, які задіяні у проєкті, так діткам, яких оперують", – підкреслив генеральний директор КП "Обласна дитяча клінічна лікарня" Олексій Власов.

Для операцій відібрано 35 українських дітей з найтяжчими випадками.

За словами Геннадія Фузайлова, головне завдання у цій роботі не взяти кількістю, а обсягом операцій.

"Зі мною приїхали хірурги, які спеціалізуються на обличчі, руках і тілі. Завдяки цьому ми можемо на одній дитині одночасно проводити три-чотири операції. У цій роботі задіяні й місцеві хірурги, медсестри, яких відбирали. Тому після таких операцій вони зможуть самостійно оперувати тих дітей, що звернулися до нас, але не були відібрані. Звісно, ми усіляко відкриті для подальшої співпраці і консультацій із ними", - підкреслив Геннадій Фузайлов.

Він також відзначив цілковиту готовність міста до роботи лікарської місії: «З приїздом до Дніпра одразу відчули і побачили, як інфраструктурно тут підготувалися до проєкту і цим були приємно вражені».

Зі свого боку заступниця директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко зазначила: "У рамках лікарської місії у Дніпрі проводиться інформаційна кампанія щодо запобігання опікам у дітей, як надати першу медичну допомогу. В амбулаторіях, школах, дитсадках розміщені відповідні інформаційні плакати, проводяться бесіди з батьками. А від завтра у сквері "Прибережний" і у парку Зелений гай розповсюджуватимуть і тематичні флаєри. Усе це робиться, щоб вкотре звернути увагу передусім батьків на тому, що може спричинити опіки і як цього уникнути".

Водночас начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Наталія Шмалько додала: "Є такі надії, що цей проєкт у Дніпрі стане довгостроковим, оскільки багато охочих діток з усієї країни. Окрім того, наші лікарі з нетерпінням чекають і на лекції, семінари за участю американських колег, які також заплановані у рамках візиту".

Юлія із сином Іваном приїхали до Дніпра на операцію із м. Синельникового.

"Наша історія триває вже дев’ять років. Це був нещасний випадок, коли дитина сама себе підпалила, внаслідок чого отримала численні опіки, травми. Нас одразу забрали до обласної лікарні, де лікарі і врятували мою дитину. Дев’ять днів у реанімації, а далі - численні операції. Коли почули про місію американських лікарів тут, у Дніпрі, одразу подали заявку на цей проєкт. Дуже раді, що сина відібрали для операції. Йому встановлять імплантат у голову, щоб росло волосся, не тягнула рука, а також відновлюватимуть вухо".