У Дніпрі пройде масштабний медичний проект "Лікарі об’єднуються для допомоги дітям": що відомо

У Дніпрі з 12 по 19 вересня перебуватиме команда провідних американських опікових хірургів. Це фахівці міжнародного проекту "Doctors Collaborating to Help Children" ("Лікарі об’єднуються для допомоги дітям") на чолі з професором Гарвардської медичної школи та лікарем клініки "Massachusetts General Hospital" Геннадієм Фузайловим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-реліз проекту.

Відомо, що американські лікарі безкоштовно у Дніпропетровській обласній дитячій клінічній лікарні проводитимуть надскладні операції дітям з порушенням функцій верхніх чи нижніх кінцівок (контрактури чи післяопікові рубці).

"Наша готовність до приїзду американських колег майже 100-відсоткова. Ми підготували цілий поверх у лікарні, щоб розмістити там пацієнтів, яких прооперують за згаданою програмою. Серед іншого це і палати, спеціальне обладнання, наркозні станції. Склали відповідні списки медичного персоналу, який буде задіяний в проекті, закупили додаткові ліки, витратні матеріали. Операції, лікування - усе безкоштовно. А також за необхідності й подальша реабілітація у стінах нашого лікувального закладу. Співпрацювати з провідними американським лікарями - безцінний досвід. Пишаємося тим, що наша лікарня й місто Дніпро стане центром медичного досвіду", - заявив генеральний директор обласної дитячої клінічної лікарні Олексій Власов.

Під час візиту до Дніпра американські опікові хірурги планують прооперувати до 35 українських дітей. На сьогодні вже відібрано тридцять.

Загалом на лікування за цим проектом зареєструвалося вже понад 100 дітей.

Для проведення операцій американськими лікарями обиралися ті, які потребують якнайшвидшого хірургічного втручання, щоб потім такі операції виконували й українські фахівці.

"Передусім обираємо тих пацієнтів, кому операція покращить функції, а не естетичний бік. А загалом вдячні керівництву міста, команді міського голови Бориса Філатова, обласній дитячій лікарні за таку злагоджену підготовку до нашого візиту. Адміністративна частина цього проєкту дуже важлива, і у Дніпрі доклали максимум зусиль, щоб увесь механізм спрацював. Приємно вражений відгуком, ентузіазмом, як у місті взялися за втілення проекту", - зазначив лікар клініки "Massachusetts General Hospital" Геннадій Фузайлов.

Зі свого боку заступник директора департаменту охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради Юлія Віклієнко зазначила, що у рамках візиту американських фахівців до Дніпра з 13 вересня і впродовж місяця у місті проводитиметься інформаційна кампанія щодо запобігання та першої допомоги при опіках у дітей.

Так, у школах, лікувальних закладах будуть розміщені відповідні плакати. Сімейні лікарі, вчителі проводитимуть роз’яснювальні бесіди з батьками. Також у громадських місцях (парках, дитячих майданчиках) розповсюджуватимуться інформаційні флаєри.

Крім того, у рамках візиту американських лікарів будуть конференції, на які запрошуватимемо долучитися і лікарів з області, щоб перейняти досвід американських колег.