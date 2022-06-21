Львівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки
У Львові хірурги провели операцію з видалення "фіктивного суглоба" у жителя Слов'янська, який два роки тому зламав ногу, відмовився від лікування, і тепер його кінцівка згиналася в різні боки, а сам чоловік не міг ходити і вже втратив будь-яку надію стати на ноги.
Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова на сторінці в Facebook.
Також зазначається, що житель Слов'янська зі своєю сім'єю через травму довго не зміг покинути місто, яке знаходилося під ворожими обстрілами. До Львова у квітні Павла привезли евакуаційним потягом. Через два тижні він все ж зважився на операцію.
Як розповіли у львівському медзакладі, у 2019-му їхні колеги у Слов'янську констатували у Павла дуже складний перелом, який вимагав операції та встановлення металевих конструкцій. Чоловік тоді відмовився.
"Півроку він лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самотужки. Цього не сталося, ба більше - на місці перелому у нього сформувався "несправжній суглоб". Нога втратила опірність і почала згиналася під різними кутами. Павло втратив роботу", - йдеться в публікації.
Павло зі Слов'янська два роки не міг ходити і вже втратив надію стати на ноги (фото: facebook.com/1tmolviv)
Лікарі відділення травматології лікарні Св.Луки Першого медоб'єднання Львова під час операції змогли позбутися "фіктивного суглоба", вирівняти вісь і довжину кінців і встановити металеві конструкції (їх оплатили благодійники).
Після операції ще буде потрібно період реабілітації, при цьому лікарі заявляють, що через півроку пацієнт "не просто ходитиме, а навіть бігатиме!"
"Не зволікайте із лікуванням, прислухайтеся і довіряйте лікарям, адже ваше здоров'я і життя - безцінні!" - наголошують медики.
Після операції для повного відновлення ноги потрібно близько 6 місяців (фото: facebook.com/1tmolviv)
Нагадаємо, перед цим ми писали, що у Рівному лікарі підняли на ноги мешканку Маріуполя з переломом хребта. Жінка була змушена стрибати з вікна палаючого будинку з півторарічною дитиною під обстрілами, і сильно травмувалася.
Раніше ми розповідали, що львівські лікарі врятували 2,5-річного хлопчика з Краматорська Марка з великою нетиповою пухлиною. Медикам довелося видалити освіту разом з ураженої ниркою, а сама операція тривала 7 годин.