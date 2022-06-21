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Львівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки

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Львів, Вівторок 21 червня 2022 17:08
Львівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки Колаж РБК-Україна: лікарі у Львові прооперували пацієнта зі Слов'янська зі складним переломом ноги
Автор: Володимир Костирін

У Львові хірурги провели операцію з видалення "фіктивного суглоба" у жителя Слов'янська, який два роки тому зламав ногу, відмовився від лікування, і тепер його кінцівка згиналася в різні боки, а сам чоловік не міг ходити і вже втратив будь-яку надію стати на ноги.

Про це розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова на сторінці в Facebook.

Також зазначається, що житель Слов'янська зі своєю сім'єю через травму довго не зміг покинути місто, яке знаходилося під ворожими обстрілами. До Львова у квітні Павла привезли евакуаційним потягом. Через два тижні він все ж зважився на операцію.

Як розповіли у львівському медзакладі, у 2019-му їхні колеги у Слов'янську констатували у Павла дуже складний перелом, який вимагав операції та встановлення металевих конструкцій. Чоловік тоді відмовився.

"Півроку він лежав у гіпсі, сподіваючись, що кістки зростуться самотужки. Цього не сталося, ба більше - на місці перелому у нього сформувався "несправжній суглоб". Нога втратила опірність і почала згиналася під різними кутами. Павло втратив роботу", - йдеться в публікації.

Львівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні бокиЛьвівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки

Павло зі Слов'янська два роки не міг ходити і вже втратив надію стати на ноги (фото: facebook.com/1tmolviv)

Лікарі відділення травматології лікарні Св.Луки Першого медоб'єднання Львова під час операції змогли позбутися "фіктивного суглоба", вирівняти вісь і довжину кінців і встановити металеві конструкції (їх оплатили благодійники).

Після операції ще буде потрібно період реабілітації, при цьому лікарі заявляють, що через півроку пацієнт "не просто ходитиме, а навіть бігатиме!"

"Не зволікайте із лікуванням, прислухайтеся і довіряйте лікарям, адже ваше здоров'я і життя - безцінні!" - наголошують медики.

Львівські лікарі прооперували пацієнта зі Слов'янська, у якого нога згиналася в різні боки

Після операції для повного відновлення ноги потрібно близько 6 місяців (фото: facebook.com/1tmolviv)

Нагадаємо, перед цим ми писали, що у Рівному лікарі підняли на ноги мешканку Маріуполя з переломом хребта. Жінка була змушена стрибати з вікна палаючого будинку з півторарічною дитиною під обстрілами, і сильно травмувалася.

Раніше ми розповідали, що львівські лікарі врятували 2,5-річного хлопчика з Краматорська Марка з великою нетиповою пухлиною. Медикам довелося видалити освіту разом з ураженої ниркою, а сама операція тривала 7 годин.

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Львів Слов'янськ хирурги
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