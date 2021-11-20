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Лікарі розвінчали міф про трендовий і популярний БАД: "не потрібно їсти старий добрий, риб'ячий жир"

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Субота 20 листопада 2021 19:51
Лікарі розвінчали міф про трендовий і популярний БАД: "не потрібно їсти старий добрий, риб'ячий жир" Розвінчано міф про корисність Омега 3 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Прийом біодобавки Омега 3 не має доведеної ефективності, тобто приймати по суті старий добрий риб'ячий жир не має ніякого сенсу. БАД не служить профілактикою ніяких захворювань.

Про це повідомили медики в пості групи "Доказові батьки" на Facebook.

Фахівці ґрунтуються на нових дослідженнях, опублікованих у таких виданнях: Cochrane Library. National Institute for Health Research, SACN та інших.

Для чого жирні кислоти призначалися раніше

Раніше прийом "Омег" з різними літерами рекомендували для зниження ризику інфаркту, інсульту, аритмії, раку і деяких інших проблем зі здоров'ям. Однак, були проведені нові дослідження з кращим дизайном, і в підсумку не отримано надійних даних про те, що прийом цих БАДів впливає на ризик смерті хоч від чогось.

"В цілому, додавання Омега - 3 ПНЖК не було пов'язане зі зниженням ризику смерті з будь-якої причини ні в відносних, ні в абсолютних цифрах. Як в результаті "раптової серцевої смерті", так і від інфаркту міокарда або інсульту, так і взагалі будь раптової смерті", - цитують лікарі дані досліджень.

Британія, яка раніше рекомендувала призначення "Омег" при деяких проблемах зі здоров'ям, змінила свої рекомендації.

Чому більше не повинні призначатися Омега-3 жирні кислоти?

Хоча ми знаємо, що Омега-3 жирні кислоти в нашому раціоні мають переваги, більшості людей не рекомендується приймати Омега - 3 жирні кислоти в якості прописаних добавок або ліків.

Немає ніяких доказів того, що добавки або ліки з Омега-3 жирними кислотами допомагають запобігти серцевим захворюванням.

Також немає переконливих доказів того, що добавки з Омега-3 жирними кислотами допомагають при інших станах, таких як аутизм або розсіяний склероз.

Кому не варто приймати точно жирні кислоти

Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) заявляє, що:

Добавки Омега-3 жирних кислот або ліки не слід пропонувати:

  • Людям, які перенесли серцевий напад понад 3 місяці тому, щоб знизити ризик повторного серцевого нападу.
  • Людям з діабетом, захворюванням нирок або з ризиком серцевих захворювань.
  • Більшості людей з високим рівнем тригліцеридів в крові.
  • Більшості людей з сімейною гіперхолістеринемією.
  • Людям із захворюваннями печінки.
  • Дітям і молодим людям з аутизмом для розв'язання проблем зі сном.
  • Людям з розсіяним склерозом.

Як ми раніше писали, лікар опублікував список "фуфломіцинів", на які українці спустили мільярди гривень.

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