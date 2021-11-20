Лікарі розвінчали міф про трендовий і популярний БАД: "не потрібно їсти старий добрий, риб'ячий жир"
Прийом біодобавки Омега 3 не має доведеної ефективності, тобто приймати по суті старий добрий риб'ячий жир не має ніякого сенсу. БАД не служить профілактикою ніяких захворювань.
Про це повідомили медики в пості групи "Доказові батьки" на Facebook.
Фахівці ґрунтуються на нових дослідженнях, опублікованих у таких виданнях: Cochrane Library. National Institute for Health Research, SACN та інших.
Для чого жирні кислоти призначалися раніше
Раніше прийом "Омег" з різними літерами рекомендували для зниження ризику інфаркту, інсульту, аритмії, раку і деяких інших проблем зі здоров'ям. Однак, були проведені нові дослідження з кращим дизайном, і в підсумку не отримано надійних даних про те, що прийом цих БАДів впливає на ризик смерті хоч від чогось.
"В цілому, додавання Омега - 3 ПНЖК не було пов'язане зі зниженням ризику смерті з будь-якої причини ні в відносних, ні в абсолютних цифрах. Як в результаті "раптової серцевої смерті", так і від інфаркту міокарда або інсульту, так і взагалі будь раптової смерті", - цитують лікарі дані досліджень.
Британія, яка раніше рекомендувала призначення "Омег" при деяких проблемах зі здоров'ям, змінила свої рекомендації.
Чому більше не повинні призначатися Омега-3 жирні кислоти?
Хоча ми знаємо, що Омега-3 жирні кислоти в нашому раціоні мають переваги, більшості людей не рекомендується приймати Омега - 3 жирні кислоти в якості прописаних добавок або ліків.
Немає ніяких доказів того, що добавки або ліки з Омега-3 жирними кислотами допомагають запобігти серцевим захворюванням.
Також немає переконливих доказів того, що добавки з Омега-3 жирними кислотами допомагають при інших станах, таких як аутизм або розсіяний склероз.
Кому не варто приймати точно жирні кислоти
Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) заявляє, що:
Добавки Омега-3 жирних кислот або ліки не слід пропонувати:
- Людям, які перенесли серцевий напад понад 3 місяці тому, щоб знизити ризик повторного серцевого нападу.
- Людям з діабетом, захворюванням нирок або з ризиком серцевих захворювань.
- Більшості людей з високим рівнем тригліцеридів в крові.
- Більшості людей з сімейною гіперхолістеринемією.
- Людям із захворюваннями печінки.
- Дітям і молодим людям з аутизмом для розв'язання проблем зі сном.
- Людям з розсіяним склерозом.
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Як ми раніше писали, лікар опублікував список "фуфломіцинів", на які українці спустили мільярди гривень.