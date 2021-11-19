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Лікар опублікував список "фуфломіцинів", на які українці спустили мільярди гривень

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П'ятниця 19 листопада 2021 09:22
Лікар опублікував список "фуфломіцинів", на які українці спустили мільярди гривень Лікар назвав популярні в Україні "фуфломіцини" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ліки без доведеної ефективності, тобто "фуфломіцини" продовжують залишатися популярними серед українців. На такі препарати громадяни витратили 14 мільярдів гривень за 2020 рік.

Про це повідомив медик Євген Скрипник на своїй Facebook-сторінці.

Серед ліків лідирують гомеопатичні препарати, харчові добавки. Ціни на них в аптеках зовсім недемократичні.

"У 2020 році українці витратили майже 14 мільярдів гривень на ліки, не передбачені сучасними стандартами лікування. Це препарати без доведеної або сумнівної ефективності, серед яких гомеопатичні, рослинні лікарські засоби та харчові добавки", - повідомив медик.

Спеціаліст попереджає, що ці препарати відсутні в клінічних настановах, в стандартах надання медичної допомоги, недостатньо вивчені з точки зору безпеки.

Також не варто забувати, що більшість рослинних препаратів не мають доказової ефективності, не входять в стандарти надання медичної допомоги, оскільки не мають достатньої концентрації діючої речовини, стабільності вмісту або самої діючої речовини і їх комбінації не вивчені з точки зору безпеки та ефективності.

Список "фуфломіцинів"

На першому місці стоїть Канефрон Н, на другому Протефлазід, а на третьому Сінупрет. Так само в списку лідерів Уролесан, Валеріана і навіть настоянка глоду.

Відзначимо, що всі ці препарати відпускаються без рецепта.

Лікар опублікував список &quot;фуфломіцинів&quot;, на які українці спустили мільярди гривеньСписок ліків з недоведеною ефективністю, які купували українці (скріншот)

Як ми раніше писали, лікар розповів про марність популярного препарату в Україні.

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