Лікарі розповіли, кому заборонено їсти персики

Лікарі-дієтологи розповіли, кому протипоказано їсти персики, так як вони можуть нашкодити здоров'ю, в чому користь фрукта, і скільки його можна вживати без наслідків для здоров'я.
Кому краще утриматися від вживання персиків і чому - читайте нижче в нашому матеріалі.
"Персик - водянистий, волокнистий фрукт з низьким глікемічним індексом. Для тих, хто худне, і діабетиків він підходить, але тут постає питання кількості", - кажуть нутриціологи, пише aif.
Якщо з'їсти занадто багато плодів, рівень цукру в крові може підвищитися. Але якщо дозволити собі персик як десерт після основного прийому їжі, то нічого поганого не станеться. Важливо, щоб раціон був збалансованим.
Здоровим людям можна дозволити собі по два персика на добу. Але багато що залежить і від того, які ще продукти в раціоні. Так як плід містить фруктозу, важливо розуміти що в цей день потрібно обмежити інші солодощі.
Персики складаються з води на 80%, а також містять багато клітковини.
Також фрукти містять вітаміни групи В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротин, різні макро- і мікроелементи.
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