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Лікарі розповіли, кому заборонено їсти персики

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі-дієтологи розповіли, кому протипоказано їсти персики, так як вони можуть нашкодити здоров'ю, в чому користь фрукта, і скільки його можна вживати без наслідків для здоров'я.

Кому краще утриматися від вживання персиків і чому - читайте нижче в нашому матеріалі.

Для кого фрукт протипоказаний

  • Якщо у вас є захворювання шлунково-кишкового тракту з підвищеною кислотністю, такі як виразка або гастрит.
  • При індивідуальній непереносимості і алергії.
  • Людям з цукровим діабетом, панкреатитом і ожирінням (тут потрібно враховувати кількість).
  • При загостренні захворювань шлунково-кишкового тракту і при отруєнні.

"Персик - водянистий, волокнистий фрукт з низьким глікемічним індексом. Для тих, хто худне, і діабетиків він підходить, але тут постає питання кількості", - кажуть нутриціологи, пише aif.

Якщо з'їсти занадто багато плодів, рівень цукру в крові може підвищитися. Але якщо дозволити собі персик як десерт після основного прийому їжі, то нічого поганого не станеться. Важливо, щоб раціон був збалансованим.

Скільки персиків можна вжити в день

Здоровим людям можна дозволити собі по два персика на добу. Але багато що залежить і від того, які ще продукти в раціоні. Так як плід містить фруктозу, важливо розуміти що в цей день потрібно обмежити інші солодощі.

У чому користь персиків для організму

Персики складаються з води на 80%, а також містять багато клітковини.

Також фрукти містять вітаміни групи В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротин, різні макро- і мікроелементи.

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