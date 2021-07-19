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Українські фермери виростили черешню рекордних розмірів: фото ягоди-гіганта

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Мелітополь, Понеділок 19 липня 2021 13:40
Українські фермери виростили черешню рекордних розмірів: фото ягоди-гіганта Фото: Українські фермери виростили черешню рекордних розмірів (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Фермери з Мелітополя похвалилися черешнею рекордних розмірів, яку вдалося зібрати з молодих дерев цього року.

Про це повідомляє agronews.ua.

Так, незважаючи на скарги фермерів на колосальні збитки, пов'язані з поганим урожаєм черешні, є і досягнення.

Директор фермерського господарства Анатолій Тиховод із Запорізької області показав ягоди-гіганти, які зібрали з дерев.

У діаметрі одна така черешня становить 33 міліметри. Причому, такі величезні ягоди зібрали з двох сортів - Октавія (темно-червона) і Вега (яскраво-червона з жовтим бочком).

Українські фермери виростили черешню рекордних розмірів: фото ягоди-гігантаУкраїнські фермери виростили черешню рекордних розмірів: фото ягоди-гіганта

Фото: в Україні виростили черешню-гіганта (facebook.com/antihovod)

"Це перші плоди в молодому саду. Їх небагато. Пригостив друзів і продав трошки. До речі, кінцевий споживач їв ці гіганти по 45 грн за 1 кг", - розповідає фермер.

Через несприятливі погодні умови черешня цього року продавалася за рекордними цінами, що позначилося на попиті. До того ж ягоди були водянистими, тріскалися, через що не могли "пережити" тривале транспортування.

Раніше ми писали, що фермери знищують урожай черешні. Незважаючи на високу ціну, ягоди продавати невигідно, їх просто зрізають, щоб звільнити дерева і підготувати їх до наступного року.

Також лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти черешню і чому.

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