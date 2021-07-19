Українські фермери виростили черешню рекордних розмірів: фото ягоди-гіганта

Фермери з Мелітополя похвалилися черешнею рекордних розмірів, яку вдалося зібрати з молодих дерев цього року.

Так, незважаючи на скарги фермерів на колосальні збитки, пов'язані з поганим урожаєм черешні, є і досягнення.

Директор фермерського господарства Анатолій Тиховод із Запорізької області показав ягоди-гіганти, які зібрали з дерев.

У діаметрі одна така черешня становить 33 міліметри. Причому, такі величезні ягоди зібрали з двох сортів - Октавія (темно-червона) і Вега (яскраво-червона з жовтим бочком).

Фото: в Україні виростили черешню-гіганта (facebook.com/antihovod)

"Це перші плоди в молодому саду. Їх небагато. Пригостив друзів і продав трошки. До речі, кінцевий споживач їв ці гіганти по 45 грн за 1 кг", - розповідає фермер.

Через несприятливі погодні умови черешня цього року продавалася за рекордними цінами, що позначилося на попиті. До того ж ягоди були водянистими, тріскалися, через що не могли "пережити" тривале транспортування.