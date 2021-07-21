Врачи рассказали, кому запрещено есть персики

Для кого фрукт противопоказан

Если у вас есть заболевания ЖКТ с повышенной кислотностью, такие как язва или гастрит.

При индивидуальной непереносимости и аллергии.

Людям с сахарным диабетом, панкреатитом и ожирением (тут нужно учитывать количество).

При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта и при отравлении.

"Персик - водянистый, волокнистый фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества", - говорят нутрициологи, пишет aif.

Если съесть слишком много плодов, уровень сахара в крови может повыситься. Но если позволить себе персик как десерт после основного приема пищи, то ничего плохого не произойдет. Важно, чтобы рацион был сбалансированным.

Сколько персиков можно употребить в день

Здоровым людям можно позволить себе по два персика в сутки. Но многое зависит и от того, какие еще продукты в рационе. Так как плод содержит фруктозу, важно понимать что в этот день нужно ограничить остальные сладости.

В чем польза персиков для организма

Персики состоят из воды на 80%, а также содержат много клетчатки.

Также фрукты содержат витамины группы В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротин, различные макро- и микроэлементы.