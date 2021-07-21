Врачи рассказали, кому запрещено есть персики

Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказано есть персики, так как они могут навредить здоровью, в чем польза фрукта, и сколько его можно употреблять без последствий для здоровья.
Кому лучше воздержаться от употребления персиков и почему - читайте ниже в нашем материале.
"Персик - водянистый, волокнистый фрукт с низким гликемическим индексом. Для стройнеющих и диабетиков он подходит, но здесь встает вопрос количества", - говорят нутрициологи, пишет aif.
Если съесть слишком много плодов, уровень сахара в крови может повыситься. Но если позволить себе персик как десерт после основного приема пищи, то ничего плохого не произойдет. Важно, чтобы рацион был сбалансированным.
Здоровым людям можно позволить себе по два персика в сутки. Но многое зависит и от того, какие еще продукты в рационе. Так как плод содержит фруктозу, важно понимать что в этот день нужно ограничить остальные сладости.
Персики состоят из воды на 80%, а также содержат много клетчатки.
Также фрукты содержат витамины группы В, С, РР, А, К, Н, Е, бета-каротин, различные макро- и микроэлементы.
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