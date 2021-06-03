RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лікарі розповіли, кому суворо заборонено пити квас, і які можуть бути наслідки

Автор: Світлана Мащенко

Медики розповіли, кому заборонено пити улюблений багатьма літній безалкогольний напій - квас. Продукт бродіння може бути небезпечний високим вмістом цукру, а також викликати алергію.

Про це пише newsyou.

Квас протипоказаний людям з проблемою інсулінорезистентності

Лікарі кажуть, що хлібний напій містить швидкі вуглеводи, які максимально швидко засвоюються організмом і можуть впливати на рівень цукру в крові.

Тобто квас протипоказаний людям з підвищеним цукром в крові, преддіабетом, а також тим, хто страждає інсулінорезистентністю. Якщо ж забороною нехтувати, може розвинутися діабет другого типу.

Може викликати алергію

Оскільки квас є продуктом бродіння, його вживання може викликати алергію у деяких людей.

Дієтологи радять уважно стежити за проявами організму, і в разі прояву симптомів від напою відмовитися.

Вживання квасу потрібно обмежити при хворобах кишечника

Не можна пити квас людям з грибковими інфекціями, кандидозом кишечника. Лікарі кажуть, що від цього може посилитися зростання дріжджів, вони приносять слабкість, перепади настрою, порушення імунітету.

Раніше лікарі розповіли, кому не можна їсти редис і чому весняний овоч може підірвати здоров'я.

Також ми писали, кому не можна часто їсти вівсянку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьеквас