Врачи рассказали, кому строго запрещено пить квас, и какие могут быть последствия

Медики рассказали, кому запрещено пить любимый многими летний безалкогольный напиток - квас. Продукт брожения может быть опасен высоким содержанием сахара, а также вызывать аллергию.
Об этом пишет newsyou.
Врачи говорят, что хлебный напиток содержит быстрые углеводы, которые максимально быстро усваиваются организмом и могут влиять на уровень сахара в крови.
То есть квас противопоказан людям с повышенным сахаром в крови, преддиабетом, а также страдающим инсулинорезистентностью. Если же запретом пренебрегать, может развиться диабет второго типа.
Поскольку квас является продуктом брожения, его употребление может вызывать аллергию у некоторых людей.
Диетологи советуют внимательно следить за проявлениями организма, и в случае проявления симптомов от напитка отказаться.
Нельзя пить квас людям с грибковыми инфекциями, кандидозом кишечника. Врачи говорят, что от этого может усилиться рост дрожжей, они приносят слабость, перепады настроения, нарушение иммунитета.
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