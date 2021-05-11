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Лікарі розповіли, кому суворо заборонено їсти мед

Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, для кого вживання натурального продукту - меду може призвести до проблем зі здоров'ям. Деякі люди намагаються замінити цукор медом, але робити це потрібно дуже розумно.

Про це пише changeua.

Справа в тому, що мед має високий глікемічний індекс (ГІ), що призводить до різкого підвищення цукру в крові. І якщо вживати понад три столові ложки продукту в день, це може нашкодити фігурі, а також призвести до збоїв в роботі підшлункової залози.

Крім високого ГІ в продукті дуже багато калорій. Так, 100 грамів меду містять 304 ккал (в одній столовій ложці - 30 грамів меду, тобто 90 кілокалорій).

Таким чином мед краще не їсти тим, хто прагне скинути або підтримувати вагу, а також людям, у яких є проблеми з цукром, діабетикам.

Не можна вживати мед і дітям до одного року. Крім того, що мед є високоалергенним продуктом, в ньому можуть бути присутніми спори збудника ботулізму. Недостатньо сформований дитячий кишківник може просто не впоратися.

Шкідливо класти мед в гаряче питво, чай або молоко. При нагріванні понад 60 градусів мед втрачає корисні ферменти і вітаміни, більш того, в ньому можуть формуватися небажані для організму з'єднання.

Раніше лікарі також розповіли про наслідки регулярного вживання меду.

Крім того експерти пояснили, як відрізнити підроблений мед від натурального продукту.

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