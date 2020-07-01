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Цих компонентів категорично не повинно бути в дитячому супі

STYLERЖиття    01.07.2020 - 18:37
Цих компонентів категорично не повинно бути в дитячому супі
Чого не повинно бути в дитячому супі (фото: pixabay)

Які компоненти не повинні бути частиною супу, який ми даємо дітям - у матеріалі Styler

Дієтологи кажуть, що деякі компоненти для "дорослих" супів категорично не годяться для перших страв, які ми готуємо малюкам. А деякі супи і зовсім краще виключити з дитячого меню.

Не варто додавати в суп дитині до трьох років лавровий лист, бо вона просто може ним вдавитися, пише ресурс materinstvo. Також варто виключити такі "важкі" компоненти, як сало, копченості, гострі спеції (часник, перець). Та й взагалі з прянощами слід бути обережніше. В якості таких підійдуть сушені трави, корінь петрушки, трошки натуральних спецій.

Не можна варити супи малюкам з бульйонними кубиками і томатною пастою. Якщо потрібен томат - то тільки цільні помідори без шкірки. Не варто засмажувати перші страви, які ви даєте малюку.

Не рекомендуються в харчуванні дітей до трьох років такі супи як:

  • щавлевий (зелений борщ),
  • розсольник,
  • щі з квашеною капустою,
  • харчо,
  • солянка,
  • борщ з галушками і салом,
  • супи з морепродуктів.

А ось грибні бульйони та супи й зовсім заборонені до 5-7 років.

Найбільш корисними для дитини дієтологи називають курячий суп з локшиною, овочами і зеленню, крем-суп з гарбуза, суп з броколі і цвітною капустою, суп зі свіжими томатами. Останній не раніше 2-3 років через високу кислотність.

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Автор: Styler

Теги Новини України здоровьеедадиета
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