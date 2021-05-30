Лікарі розповіли, кому категорично заборонено їсти полуницю

Якщо ви алергік

Будьте обережні, якщо у вас алергія. При реакції на полуницю може почервоніти шкіра, виникнути свербіж, нудота, діарея, біль в животі, поколювання в роті і навіть набряк гортані.

Дітям, вагітним і годуючим мамам

Для дітей вживання ягоди також небезпечно алергічними проявами - може виникнути нежить, почервоніння очей і сльозоточивість, набряк горла. З цієї ж причини від полуниці слід відмовитися вагітним жінкам і годуючим мамам.

При проблемах з ШКТ і нирками

У разі проблем з шлунково-кишковим трактом, особливо, якщо у вас загострення - гастрит, виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки - відмовтеся від вживання полуниці. Річ у тому, що в полуниці є щавлева і саліцилова кислота, що може дратувати слизову.

Також надмірне вживання продуктів з щавлевою кислотою може призвести до утворення каменів у нирках.

Крім того, лікарі не радять їсти полуницю на голодний шлунок або відразу після основного приймання їжі, щоб уникнути проблем з травною системою.