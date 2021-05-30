UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Врачи рассказали, кому категорически запрещено есть клубнику

Автор: Светлана Мащенко

Врачи рассказали, кому нельзя лакомится сочной и ароматной ягодой - клубникой, сезон которой набирает в Украине обороты. Клубника, безусловно, содержит многие нужные нам витамины, минералы, в частности - витамин С, фолиевую кислоту и йод, но некоторым людям следует от лакомства все же отказаться.

Об этом пишет cheltv.

Если вы аллергик

Будьте осторожны, если у вас аллергия. При реакции на клубнику может покраснеть кожа, возникнуть зуд, тошнота, диарея, боль в животе, покалывание во рту и даже отек гортани.

Детям, беременным и кормящим мамам

Для детей употребление ягоды также опасно аллергическими проявлениями - может возникнуть насморк, покраснение глаз и слезоточивость, отек неба и горла. По этой же причине от клубники следует отказаться беременным женщинам и кормящим мамам.

При проблемах с ЖКТ и почками

В случае проблем с желудочно-кишечным трактом, особенно, если у вас обострение - гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки - откажитесь от употребления клубники. Дело в том, что в клубнике есть щавелевая и салициловая кислота, что может раздражать слизистую.

Также чрезмерное употребление продуктов с щавелевой кислотой может привести к образованию камней в почках.

Кроме того, врачи не советуют есть клубнику на голодный желудок или сразу после основного приема пищи, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой.

Ранее врачи рассказали, кому строго запрещено есть молодой картофель.

Кроме того медики сообщили, кому нельзя есть овсянку, и чем может навредить диетический продукт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины клубника