ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні ціни на черешню б'ють всі рекорди: беруть 7 гривень "за скуштувати"

Новость на русском →
Середа 02 червня 2021 11:31
В Україні ціни на черешню б'ють всі рекорди: беруть 7 гривень "за скуштувати" Фото: в Україні ціна на черешню дуже "кусається" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні стартував сезон черешні, але ціна ягоди "кусається" і не всім вона по кишені. Наприклад, в Одесі просять 500 гривень за кілограм сезонних ласощів.

Про це повідомляє Українська служба інформації.

Цікаво, що на ринках приморського міста беруть 7 гривень, якщо людина хоче спробувати черешню.

При цьому ціни на полуницю – вже знижуються, кілограм можна купити за 50-60 гривень, і навіть менше.

В Україні ціни на черешню б'ють всі рекорди: беруть 7 гривень &quot;за скуштувати&quot;В Одесі ціна черешні стартує від 500 гривень за кілограм (фото: usionline.com)

Скільки коштує черешня на ринках столиці

На щотижневих ярмарках Києва за першу черешню просять від 150 до 200 грн. На ринках вартість вища - 250 грн за кілограм. Зараз ягоду везуть до нас з Туреччини та Узбекистану. Також з'являється і українська з Мелітополя.

Продавці запевняють, що такі ціни тільки на початку сезону. Вже з наступного тижня вони повинні поступово зменшуватися, адже надійдуть ягоди з південних регіонів країни.

Як ми раніше писали, через несприятливі погодні умови нинішній полуничний сезон запізнився, та й ціна на ягоду кусається.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя ягода
LITE
Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини
Свято 2 червня: що можна і не можна робити, головні прикмети дня, у кого іменини