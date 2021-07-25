Ці нешкідливі речі в домі перетворять вас на банкрута: викиньте їх негайно!

Деякі речі у вашому домі можуть запросто перетворити вас на банкрута, тому експерти радять негайно позбутися від них, поки ще не надто пізно. Йдеться про сувеніри та дрібнички, які можуть вам здаватися нешкідливими, але це зовсім не так

Які речі в будинку крадуть з нього "грошову енергію", пише primamedia.

Гіпсові фігурки тварин

Якщо у вашому будинку такі фігурки є частиною декору, від них краще позбутися. Принаймні, слід прибрати всяких слоників, кішечок, кроликів зі спальні.

Декоративні тарілки

Багато хто полюбляє прикрашати таким посудом стіни. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Але є одна умова - посуд не повинен мати ні відколів, ні тріщин, інакше гроші будуть витікати з дому.

Картини із зображенням риб

Експерти вважають, що маючи в будинку картину з рибками, людина стає більш вразливою до негативної енергетики. Хоча акваріум з живими рибками (не в спальні), навпаки притягує хорошу енергію.

Штучні квіти

Штучні квіти - одні з головних джерел фінансових проблем. Експерти рекомендують уникати такого декору і тим більше не допускати їх щоденного споглядання.