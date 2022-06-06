Лікарі розповіли, що робити, коли болить зуб і немає змоги звернутися до фахівця

Найнеприємнішим болем є зубний. У випадку коли він виникає вдень, то у вас є можливість відвідати стоматолога. Але якщо зубний біль з’явився в дорозі або вночі, тому важливо знати, як собі допомогти.

Як зупинити зубний біль, повідомляє МОЗ.