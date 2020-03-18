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Лікарі закликали відмовитися від популярного засобу при лікуванні коронавіруса

STYLERКоронавірус    18.03.2020 - 10:24
Лікарі закликали відмовитися від популярного засобу при лікуванні коронавіруса
Коронавірус не можна лікувати популярним ліками (колаж: РБК-Україна)

З симптомами коронавіруса не можна боротися за допомогою популярного засобу

Коронавірус не можна лікувати популярними жарознижувальними ліками - ібупрофеном, який також є протизапальним засобом. Йдеться про допомогу при симптомі COVID-19 - високій температурі. Чому лікарі ВООЗ настійно рекомендують відмовитися від цих ліків, і чим їх краще замінити - в матеріалі Styler.

Таку заяву зробив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві Крістіан Ліндмайер, пише Science Alert.

Представник ВООЗ прокоментував заяву Олів'є Верана, міністра охорони здоров'я Франції по ібупрофену, а також ще одну наукову публікацію. У статті вчені доводять, що ібупрофен здатний лише погіршити симптоми COVID-19.

Зараз вчені вивчають цю інформацію більш ретельно. Ліндмайер сказав, що ВООЗ рекомендує замість ібупрофену використовувати парацетамол.

Також представник ВООЗ зазначив, що якщо вживати ібупрофен вам рекомендують лікарі, то це "їхня справа".

Основними симптомами коронавіруса є сухий кашель та підвищена температура тіла.

Раніше про негативні побічні дії ібупрофену говорив і голова МОЗ Франції. Він також рекомендував використовувати тільки парацетамол.

Нагадаємо, в Україні коронавірусом заразилося вже 14 осіб, двоє померло. Але незважаючи на введення карантину, люди продовжують масово порушувати рекомендації. У Києві маршрутки переповнені, кафе працюють.

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