Як збити жар при коронавірусі: названий єдиний засіб

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Симптоми коронавіруса може здолати тільки один засіб

Коронавірус COVID-19 став причиною смерті понад 6,5 тисяч осіб, близько 170 тисяч заражених у всьому світі. Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран розповів про єдиний засіб, який можна використовувати для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Глава МОЗ Франції на своїй сторінці в Twitter написав, що таким засобом є парацетамол. А от засоби на основі ібупрофену, якими багато хто також збиває високу температуру, краще не використовувати.

За словами чиновника, ібупрофен, як і кортизон, є протизапальними засобами. Здоров'я хворих коронавірусом може погіршитися при використанні таких лікарських засобів.

"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або маєте сумніви, проконсультуйтеся зі своїм лікарем", - написав Веран.

#COVIDー19 La prise d'anti-inflammatoires (ibuprofène, cortisone, ...) pourrait être un facteur d'aggravation de l’infection. En cas de fièvre, prenez du paracétamol.

Si vous êtes déjà sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, demandez conseil à votre médecin. — Olivier Véran (@olivierveran) March 14, 2020

Названо єдиний засіб для боротьби з температурою при коронавірусі (twitter.com/olivierveran)

Нагадаємо, що головними симптомами коронавірусної інфекції є сухий кашель та підвищена температура тіла.

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