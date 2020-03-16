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Як збити жар при коронавірусі: названий єдиний засіб

STYLERКоронавірус    16.03.2020 - 14:48
Як збити жар при коронавірусі: названий єдиний засіб
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Симптоми коронавіруса може здолати тільки один засіб

Коронавірус COVID-19 став причиною смерті понад 6,5 тисяч осіб, близько 170 тисяч заражених у всьому світі. Міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран розповів про єдиний засіб, який можна використовувати для боротьби з коронавірусною інфекцією.

Глава МОЗ Франції на своїй сторінці в Twitter написав, що таким засобом є парацетамол. А от засоби на основі ібупрофену, якими багато хто також збиває високу температуру, краще не використовувати.

За словами чиновника, ібупрофен, як і кортизон, є протизапальними засобами. Здоров'я хворих коронавірусом може погіршитися при використанні таких лікарських засобів.

"Якщо ви вже приймаєте протизапальні препарати або маєте сумніви, проконсультуйтеся зі своїм лікарем", - написав Веран.

Названо єдиний засіб для боротьби з температурою при коронавірусі (twitter.com/olivierveran)

Нагадаємо, що головними симптомами коронавірусної інфекції є сухий кашель та підвищена температура тіла.

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