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ВООЗ порадила препарат для самолікування від коронавірусу

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 17:51
ВООЗ порадила препарат для самолікування від коронавірусу
Фото: Крістіан Линдмайер (flickr.com/photos/unisgeneva)

При симптомах до консультації з лікарем рекомендують приймати парацетамол

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) для лікування при симптомах коронавірусу рекомендує застосовувати парацетамол. Про це на брифінгу в Женеві заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайєр, пише Die Welt.

За його словами, при підозрі на коронавірус не слід приймати популярний протизапальний препарат ібупрофен, так як на сьогодні продовжується вивчення його негативного впливу на заражених.

"Ми рекомендуємо приймати парацетамол, а не ібупрофен у підозрілих випадках", - сказав Ліндмайєр.

Він також уточнив, що це стосується тільки прийому без медичної консультації.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що на сьогодні немає таблетки, яка дозволить вилікувати коронавірус. А щодо хворих використовується симптоматичне лікування.

Станом на 17 березня кількість інфікованих людей коронавірусом перевищило 180 тисяч осіб. При цьому понад 7 тисяч осіб померли. Більше половини заражених знаходиться за межами Китаю. Одужали після цієї інфекції майже 80 тисяч осіб.

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