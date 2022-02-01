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Лікарі пояснили, чому "модне" дворазове харчування шкідливе

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Вівторок 01 лютого 2022 22:59
Лікарі пояснили, чому "модне" дворазове харчування шкідливе Фото: експерт висловився про дворазове харчування (pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

Люди нерідко вносять корективи в раціон, прагнучи зробити своє харчування більш здоровим і обмежити в меню ті чи інші продукти, що потрапили під критику лікарів і нутриціологів. Нині популярність стала набувати система дворазового харчування, але чи дійсно вона корисна? Виявляється - ні.

Про це передає "Країна здоров'я".

Фахівці з питань здорового харчування вельми невтішно висловлюються про дієту, яка передбачає їсти тільки двічі на день, і попереджають про ризики, що несе подібна стратегія.

Чому таке голодування небезпечно

Зазначається, що дворазовий прийом їжі фактично є відмовою від повноцінної вечері, тобто людина снідає (досить пізно - близько 10-11 годин), і потім обідає, приблизно через 5-6 годин.

У перервах при подібному дворазовому харчуванні допускається тільки вживання рідини, а будь-які перекуси - під табу.

За словами лікаря-дієтолога Олександра Бєгунова, прихильники цієї методики помилково вважають, що вони менше споживають калорій і більш активно витрачають енергію.

"Мовляв, за рахунок цього швидко йде зайва вага. Однак насправді здоров'ю наноситься більше шкоди, ніж користі", - зазначив експерт.

Так, пояснює він, переривчасте голодування і дворазовий прийом їжі абсолютно не корисні для здоров'я та нормальної роботи органів шлунково-кишкового тракту.

Також не слід забувати про те, що надлишок їжі після тривалої перерви шкодить обмінним процесам.

Спеціаліст звертає увагу, що переривчасте голодування значно підвищує рівень кортизолу в організмі. Особливо ризикують люди, у яких раніше була діагностована дисфункція надниркових залоз.

Як додав Бєгунов, якщо харчуватися рідко, але багато, можна спровокувати різкі скачки цукру в крові. Тому він не рекомендує таке дворазове харчування людям з дисбалансом цукру або інсулінорезистентністю - оскільки не виключено погіршення стану.

Раніше повідомлялося, що лікарі назвали три простих продукти для підвищення імунітету взимку.

Додамо також, перед цим науковці назвали найшкідливішу їжу для мозку дитини.

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