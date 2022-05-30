Лікарі назвали найшкідливіший чай для здоров'я: ми п'ємо його кожен день

За словами експертів, зелений чай містить більше катехінів і хлорогенової кислоти, ніж чорний. Але сказати, що один вид чаю корисніше іншого - не можна. Важливо тільки одне - чай повинен бути якісним.

У кожного виду чаю є свої протипоказання. Наприклад, не варто захоплюватися міцним чорним чаєм людям із захворюванням нервової системи. Чорний чай може спровокувати викид стресових гормонів (кортизолу) з боку надниркових залоз. А це призведе до почастішання серцебиття і підвищення артеріального тиску.

Людям з гіпертонією чай потрібно пити акуратно, і тільки тоді, коли немає кризових значень. Він буде корисний організму, оскільки тренує організм не гірше фізичних навантажень.

Люди, які звикли пити чай кожен день і у великих кількостях, можуть використовувати цей напій як засіб від стресу. Чашка чаю допоможе відновити рівновагу і заспокоїть.

З особливою обережністю потрібно пити міцний чорний або зелений чай людям із захворюваннями серця. Чай підсилює серцебиття, тому не варто захоплюватися.

У чаї багато органічних кислот, дубильних компонентів і його вживання може нашкодити людям із захворюваннями травної системи, гастритами, виразками шлунка.

А найнебезпечніший чай, на думку дієтологів, це чай в пакетиках. Такий чай складається із залишків на чайному виробництві. І, як правило, в цьому чаї повно сміття і майже немає корисних речовин.

Медики нагадують, що максимальна доза чаю на добу - не більше чотирьох чашок.