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Врачи назвали самый вредный чай для здоровья: мы пьем его каждый день

Фото: Какой чай самый вредный для здоровья (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Чай считается полезным напитком. Особенно, если это натуральный чай из разных полезных трав. Или же чай хорошего качества - листовой черный или зеленый.

Какой чай медики назвали самым вредным для здоровья - читайте в материале ниже.

По словам экспертов, зеленый чай содержит больше катехинов и хлорогеновой кислоты, чем черный. Но сказать, что один вид чая полезнее другого - нельзя. Важно только одно - чай должен быть качественным.

У каждого вида чая есть свои противопоказания. К примеру, не стоит увлекаться крепким черным чаем людям с заболеванием нервной системы. Черный чай может спровоцировать выброс стрессовых гормонов (кортизола) со стороны надпочечников. А это приведет к учащению сердцебиения и повышению артериального давления.

Людям с гипертонией чай нужно пить аккуратно, и только тогда, когда нет кризисных значений. Он будет полезен организму, так как тренирует организм не хуже физических нагрузок.

Люди, которые привыкли пить чай каждый день и в больших количествах, могут использовать этот напиток в качестве средства от стресса. Чашка чая поможет восстановить равновесие и успокоит.

С особой осторожностью нужно пить крепкий черный или зеленый чай людям с заболеваниями сердца. Чай усиливает сердцебиение, поэтому не стоит увлекаться.

В чае много органических кислот, дубильных компонентов и его употребление может навредить людям с заболеваниями пищеварительной системы, гастритами, язвами желудка.

А самый опасный чай, по мнению диетологов, это чай в пакетиках. Такой чай состоит из остатков на чайном производстве. И, как правило, в этом чае полно мусора и почти нет полезных веществ.

Медики напоминают, что максимальная доза чая в сутки - не более четырех чашек.

Напомним, ранее мы писали о том, какой чай поможет справиться со стрессом и вернет внутреннее спокойствие.

А также рассказывали о том, какой чай в Украине покупать категорически нельзя.

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