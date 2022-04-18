Цей чай краще не купуйте - його виробляють російські компанії: список брендів

Чай в пакетиках і розсипний - дуже популярний напій серед українців. Але, виявляється, багато популярних торгових марок, які зустрічаються на полицях магазинів, - належать російським бізнесменам.

Які саме чаї ліпше не купувати, аби не підтримувати російський бізнес, розповіла юрист Катерина Вацик на своїй сторінці у Facebook.

Greenfield і Tess

А ще Принцеса Нурі, Принцеса Гіта, Принцеса Канді, Принцеса Ява належать до чайної імперії Орімі, яка має в Україні "дочку" Орімі Україна.

Відомо, що в 1990-х роках російські бізнесмени Сергій Касьяненко та Олександр Євневич започаткували чайний бізнес в Росії й по сьогоднішній день їх компанія Орімі займає понад третину всієї чайної продукції РФ.

Цікаво, що кілька років тому за "трудові успіхи та активну громадську діяльність" Євневича було нагороджено медаллю ордена "За заслуги перед Батьківщиною" II ступеня. І медальку він отримав особисто з рук Володимира Путіна.

Від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в нашу країну Орімі Україна не опублікувала жодної згадки про війну. Цього не зробила і російська компанія.

При цьому, пише Вацик, за 2020 рік Орімі Україна отримала чистий дохід близько 1,6 мільярда гривень.

Curtis

А також Richard, Майский, Лисма теж належать російській чайній компанії Май.

Май була заснована російським бізнесменом Ігорем Лісіненком у 1991 році на території РФ і належить йому по сьогодні.

Окрім того, що Лісіненко є основним власником чаєфасувальної компанії, так ще й він - ексдепутат госдуми у фракції "Єдіная Росія" та ярий прихильник Путіна.

А організація "Дєловая Росія", членом якої також є бізнесмен, сьогодні всіляко сприяє та допомагає збройним силам РФ.

"Тож обираючи на полиці чай зверніть увагу, чи ненавмисно не підтримуєте ви війну проти України? Чи не збагачуєте російських олігархів? Чи смакуватиме вам такий чай?!" - резюмувала Вацик.

Перелік брендів

ОРІМІ УКРАЇНА:

Greenfield

Tess

Принцеса Нурі

МАЙ УКРАЇНА: