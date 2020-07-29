Прихований кофеїн є у продуктах, які ми даємо дітям: перегляньте раціон

Кофеїн міститься в досить багатьох продуктах
Каву не рекомендують давати дітям, оскільки напій містить у собі досить багато "небажаного" малюкам кофеїну. Однак кофеїн - це природний стимулятор, який міститься в багатьох продуктах. І не завжди ми про такий прихований кофеїн знаємо, пригощаючи дитини.
Чому кава шкідлива для дітей та на які продукти харчування слід звернути увагу, лікар-педіатр Андрій Шиманський розповів у своєму Instagram.
Американська академія педіатрії не рекомендує вживати продукти з кофеїном дітям до 4 років, а з 4 до 12 років радить обмежувати кількість кофеїну до 45 мг на добу, вже з 12 до 18 років краще обмежити вживання кофеїну до 100 мг на добу
Дорослим радять не перевищувати дозу 300 мг кофеїну на добу (максимальна не токсична доза 400 мг)
Для вагітних доза - не більше 200 мг кофеїну
Для годуючих мам - доза кофеїну не повинна перевищувати 100-200 мг
"Пам'ятайте, кофеїн проникає через грудне молоко і може бути причиною занепокоєння і порушення сну малюка. Тому слід контролювати реакцію малюка на вживання кави", - звертає увагу лікар.
Раніше фахівці назвали шкідливі продукти, які ми даємо дітям, і закликали виключити їх з раціону.
Нагадаємо також, нещодавно ми писали про те, який молочний напій найнебезпечніший для дитячого раціону.