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Названий самий шкідливий молочний напій для дітей: виключіть його з меню назавжди

STYLERЖиття    20.06.2020 - 21:29
Названий самий шкідливий молочний напій для дітей: виключіть його з меню назавжди
Названий самий шкідливий молочний напій (Фото: freepik)

Вчені визначили молочний напій, який приносить шкоду дитячому здоров'ю

Вчені назвали самий шкідливий молочний напій, який найбільше люблять маленькі діти. Цей напій містить багато цукру та ароматизаторів, які негативно впливають на здоров'я дитини і його варто виключити з раціону назавжди.

Експерти з Гарвардського університету надали дані нового дослідження про молочні напої й визначили, який з них потрібно виключити з дитячого раціону. Таким напоєм виявилося шоколадне молоко. Про це пише видання Comments.ua.

Як пояснили дослідники, молоко втрачає свої корисні властивості, коли у нього додають багато цукру і штучних підсолоджувачів. Надмірне вживання такого напою пов'язано зі збільшенням ваги, підвищеним ризиком розвитку хронічних станів, таких як діабет другого типу і захворювання серцево-судинної системи. У шоколадному молоці міститься 102 калорія на один стакан, 18 з яких – це жири.

Крім того, вчені відзначили, що кількість молочних продуктів в меню дитини можна знизити за рахунок продуктів, які багаті кальцієм. До таких продуктів відносяться: бобові, горіхи, зелень, шипшина, яйця, риба. Користь від цих продуктів буде порівняно вищою, ніж від склянки шоколадного молока.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали два молочних продукти, які їсти на ніч дуже небезпечно.

А також розповідали про те, що експерти назвали саму шкідливу кашу, яка викликає ожиріння, діабет і алергію.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України молокоздоровое питаниездоровая еда
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