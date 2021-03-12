Лікарі назвали найкорисніші овочі для чоловічої сили
Лікарі розповіли про незамінні овочі для чоловічої сили і здоров'я, які неодмінно повинні бути в раціоні. Ці три овоча допоможуть бути витривалішими, зміцнять серце і судини, покращують роботу мозку і допоможуть уникнути "чоловічих проблем".
Про це пише eatthis.
Томати
Томати багаті антиоксидантом лікопіном. Наявність багатих лікопіном продуктів в раціоні знижує ризик раку простати у чоловіків. Лікарі раджу щодня вводити помідори в свій раціон з салатами, бутербродами і супами.
Квасоля
Квасоля може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові і знизити ризик розвитку діабету. Якщо рівень цукру в крові стабілізується, це може привести до зменшення тяги до їжі і, отже, - втрати ваги.
Шпинат
Шпинат володіє багатими поживними властивостями, особливо - для чоловіків. Він надзвичайно багатий залізом, має протиракові, протизапальні властивості й може підтримувати зір. Фахівці називають шпинат суперфудом і рекомендують додавати його в раціон з білковими коктейлями, салатами і так далі.
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