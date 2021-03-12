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Лікарі назвали найкорисніші овочі для чоловічої сили

Новость на русском → П'ятниця 12 березня 2021 07:15
Лікарі назвали найкорисніші овочі для чоловічої сили Названо найбільш корисні овочі для чоловіків (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про незамінні овочі для чоловічої сили і здоров'я, які неодмінно повинні бути в раціоні. Ці три овоча допоможуть бути витривалішими, зміцнять серце і судини, покращують роботу мозку і допоможуть уникнути "чоловічих проблем".

Про це пише eatthis.

Томати

Томати багаті антиоксидантом лікопіном. Наявність багатих лікопіном продуктів в раціоні знижує ризик раку простати у чоловіків. Лікарі раджу щодня вводити помідори в свій раціон з салатами, бутербродами і супами.

Квасоля

Квасоля може допомогти стабілізувати рівень цукру в крові і знизити ризик розвитку діабету. Якщо рівень цукру в крові стабілізується, це може привести до зменшення тяги до їжі і, отже, - втрати ваги.

Шпинат

Шпинат володіє багатими поживними властивостями, особливо - для чоловіків. Він надзвичайно багатий залізом, має протиракові, протизапальні властивості й може підтримувати зір. Фахівці називають шпинат суперфудом і рекомендують додавати його в раціон з білковими коктейлями, салатами і так далі.

Раніше лікарі назвали найбільш корисне м'ясо для чоловіків, а також м'ясо, яким не варто бавитися занадто часто.

Також ми писали про горіх, який дієтологи визнали спалювачем жиру і рекомендують їсти його щодня.

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