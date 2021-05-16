Лікарі назвали найшкідливіше печиво: вбиває серце і шлунок

Лікарі-дієтологи перерахували три види печива, яке є найшкідливішим для організму, а особливо - для дитячого. Від яких кондитерських смаколиків варто відмовитися, щоб не "вбити" мікрофлору шлунка і не порушити роботу серця - читайте нижче в нашому матеріалі.

Печиво з глазур'ю

Від таких ласощів лікарі настійно рекомендують відмовитися. Безсумнівно, шкоду несе зайвий цукор, на основі якого роблять глазур. Але не тільки. У неї додають шкідливі Е-добавки (Е200, Е322 і Е160а), які провокують алергію. Особливо небезпечно таке печиво для дитячого організму.

А добавка Е475, якою також напихають глазуроване печиво, погано впливає на мікрофлору шлунка.

Пісочне печиво

Воно здається нешкідливим, адже в такому печиво немає начинки, токсичних барвників та інших "принад".

Але лікарі кажуть, що пісочне печиво небезпечне. Так як через розсипчасту текстуру солодощі швидко втрачають товарний вигляд, в них часто додають добавку Е-527.

Але головним злом пісочного печива, звичайно ж є трансжир маргарин, на основі якого і роблять ласощі. Цей жир призводить до того, що утворюються холестеринові бляшки, що загрожує проблемами з серцем, судинами, виникненням ожиріння.

Вівсяне печиво

Хоча воно вважається самим нешкідливим, це не так. У вівсяному печиві занадто багато цукру і жиру, який навряд чи піде комусь на користь. Особливо сучасним дітям, які мало рухаються і багато часу проводять з гаджетами.

Крім того в магазинному вівсяному печиві є добавка Е503, яка теж може викликати алергію і висип.