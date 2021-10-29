Лікарі назвали продукти, вживання яких пошкоджує нирки
Лікарі перерахували продукти, вживання яких може пошкодити нирки навіть здорової людини. Експерти радять обмежити їх у своєму раціоні, аби не мати проблем з цим важливим органом.
Про це пише Healthline.
Йдеться про продукти, через які підвищується кислотність. Аби уникнути пошкодження органу, варто внести зміни у свій щоденний раціон.
Медики рекомендують обмежити вживання риби, свинини, птиці, сиру, яєць, яловичини, рису, хлібу і солодких газованих напоїв.
Адже через високу кислотність відбувається пошкодження крихких канальців нирок, де утворюється сеча. У спробах запобігти цьому, орган починає активно виробляти аміак.
Якщо такий процес триває недовго - нічого небезпечного нема, але якщо він затягується - це може чинити токсичний вплив на вас.
Щоб запобігти захворюванням нирок, частка кислотоутворюючих продуктів в щоденному раціоні не повинна перевищувати 35%. Решту 65% необхідно відвести для лужної їжі - овочів, ягід і фруктів.
Лікарі також перерахували характерні симптоми, які свідчать про проблеми з нирками:
- часте сечовипускання,
- неприємний запах з рота або характерний металевий присмак,
- мішки під очима,
- головний біль зранку,
- сухість шкіри і свербіж.
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