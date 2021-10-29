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Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки

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Пятница 29 октября 2021 09:58
Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки Коллаж РБК-Украина: Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки
Автор: Светлана Мащенко

Врачи перечислили продукты, употребление которых может повредить почки даже здорового человека. Эксперты советуют ограничить их в своем рационе, чтобы не иметь проблем с этим важным органом.

Об этом пишет Healthline.

Речь идет о продуктах, из-за которых повышается кислотность. Чтобы избежать повреждения органа, стоит внести изменения в свой ежедневный рацион.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков.

Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак.

Если такой процесс длится недолго - ничего опасного нет, но если он затягивается - это может оказывать токсическое воздействие на вас.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи - овощей, ягод и фруктов.

Врачи перечислили характерные симптомы, свидетельствующие о проблемах с почками:

  • частое мочеиспускание,
  • неприятный запах изо рта или характерный металлический привкус,
  • мешки под глазами,
  • головная боль утром,
  • сухость кожи и зуд.

Ранее врачи назвали напиток, который на треть увеличивает шансы на инсульт в молодом возрасте.

Также мы писали, что названо продукт, который нельзя доедать на следующий день ведь это крайне вредно.

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