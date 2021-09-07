Лікарі назвали продукт, який не можна доїдати на другий день

Лікарі-дієтологи розповіли, який продукт не можна вживати на другий день, так як це може викликати харчове отруєння.

Про це пише MedicalNewsToday з посиланням на службу охорони здоров'я США.

Йдеться про одну з найпопулярніших круп в світі - рисову. Здавалося, що може бути простіше. Але медики кажуть, що з рисовою кашею потрібно бути обережніше.

Річ у тому, що сирий рис часто містить спори Bacillus cereus, які можуть викликати розлади травлення.

При цьому ці патогенні мікроорганізми можуть залишатися навіть після варіння рису і розмножуватися при зберіганні готового продукту. І вживання рисової каші на наступний день може бути подвійно небезпечним.

Лікарі кажуть, що вчорашній рис може викликати пронос, блювоту та інші проблеми з системою травлення. Навіть якщо ви розігрієте рис заново, ці шкідливі бактерії не зникнуть.

При цьому відмовлятися від рису через це медики не рекомендують. Якщо його правильно зберігати, то він принесе організму більше користі, ніж шкоди.

Варто відзначити, що не можна зберігати рис при кімнатній температурі більше однієї години.

Чим корисний рис?

Рис - джерело складних вуглеводів, важливих амінокислот, вітамінів і мікроелементів.

У ньому містяться вітаміни групи B (В1, В2, В3 і В6), що впливають на нервову систему. Також в рисі є вітаміни РР, Е, каротин, фосфор, калій, залізо, цинк, кальцій, марганець, мідь, селен і йод.

