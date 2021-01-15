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Морози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусів

П'ятниця 15 січня 2021 06:20
Морози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусів
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе дуже сильні морози в найближчі дні. Температура істотно знизиться вже сьогодні, 15 січня, а до неділі досягне свого піку - в деяких регіонах термометри покажуть до -28 градусів у нічний час.

Згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, найсерйознішою ситуація буде на Півночі та Сході України, на Заході і Півдні мінуси теж будуть великими, але не критичними.

Самими холодними будуть дні з 16 по 19 січня, а 20-24 числа в Україну повернеться плюсова температура і дощі. Сніг у морозні дні імовірний в західних і південних областях, в інших - опади малоймовірні.

У Києві 16-19 січня вдень очікується -12... -15 градусів, вночі -17... -19 морозу.

Нижче всього температура в ці дні очікується на північному сході - вдень -12... -20, вночі від -20 до -28 градусів.

На Заході вдень -6... -12 градусів, вночі -13... -20, а на Півдні вдень -5... -11, вночі -9... -14 морозу.

Морози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусівМорози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусів

Морози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусівМорози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусівМорози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусівМорози будуть ще сильніше: де температура знизиться до -28 градусів

Прогноз погоди в Україні на 10 днів (скрін: gismeteo.ua)

Раніше синоптики розповіли, що морози триватимуть недовго і повідомили, коли в країну повернеться тепло.

Також ми писали, що скоро Землю накриє затяжною магнітною бурею.

А метеорологи повідомили, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень.

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