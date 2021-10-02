Лікарі назвали дуже корисний продукт для серця: є майже в кожному будинку

Медики в новому дослідженні виявили корисний вплив на серцево-судинну систему продуктів з високим рівнем молочного жиру. У пацієнтів, які вживали продукти з високим вмістом молочного жиру, ризик серцево-судинних захворювань виявився в рази нижче, ніж у людей з низьким вживанням.

Про це йдеться в результатах дослідження на сайті Science Daily.

Шведські вчені об'єднали результати цього дослідження з результатами інших досліджень, які були проведені в 17 країнах світу і створили найбільшу базу даних про взаємозв'язок між показниками вживання молочного жиру і ризиком серцево-судинних захворювань і смерті.

Як зазначив доктор Матті Марклунд з Інституту глобальної охорони здоров'я, у зв'язку зі зростанням вживання молочних продуктів у всьому світі, необхідно більш глибоке розуміння їх впливу на здоров'я.

Дослідження було розраховане на те, що люди зможуть запам'ятовувати та записувати кількість і типи молочних продуктів, які вони з'їли, але це було складно через те, що молочні продукти зазвичай використовуються також і в готових продуктах.

"Замість цього ми виміряли рівень в крові певних жирних кислот, які містяться в молочних продуктах, що дає більш об'єктивну оцінку вживання молочних жирів і не залежить від людського фактора", - пояснив Марклунд.

Він додав, що у людей з найвищим рівнем ризику насправді найнижчий ризик серцево-судинних захворювань. Крім того, у пацієнтів з високим рівнем жирних молочних кислот в крові, знижується і ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

"У той час, коли деякі дієтичні рекомендації, як і раніше, пропонують споживачам вибирати знежирені молочні продукти, інші пішли від цих порад і пропонують, щоб молочні продукти містили якомога більше цукру і добавок", - зазначив доктор Марклунд.

Крім того, медики стверджують, що все більше даних говорять про те, що вплив молочних продуктів на організм більшою мірою залежить від типу продукту: сир, йогурт, масло або молоко. І менше - від кількості жиру в продукті. Повна відмова від молочних продуктів або навіть зниження кількості в раціоні – не найкращий вибір для здоров'я серця.