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Лікарі назвали корисні і шкідливі властивості малини для здоров'я

Понеділок 14 вересня 2020 07:03
Лікарі назвали корисні і шкідливі властивості малини для здоров'я
Малина (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Фахівці розповіли про малину

Малина містить велику кількість вітаміну С. Також в ній міститься калій і магній. Ягоду використовують для лікування, але не варто забувати, що в деяких випадку малина може бути небезпечна для здоров'я.

У малини є жарознижувальні властивості, оскільки вона містить саліцилову кислоту. Лікарі рекомендують вживати цю ягоду при проблемах зі шлунком.

Свіжі ягоди рекомендуються при лікуванні атеросклерозу, гіпертонії, колітів, цинги, недокрів'я. Ця ягода може підтримати тонус шкіри і омолодити її.

Малину можна використовувати в якості антистресових ліків. Напої з ягоди добре пити при депресіях і неврозах. Також такі напої будуть сприяти гарному сну. Ягода також може прибрати холестеринові бляшки.

Але є і ситуації, коли малину їсти не можна. Ягода може стати причиною алергії, особливо якщо її з'їсти дуже багато. Малину не рекомендують їсти при виразці, гастриті і при проблемах з кишково-шлунковим трактом. Ягода може викликати загострення цих захворювань.

Також малину можна їсти людям, у яких порушена робота нирок, оскільки ягода має сечогінний ефект, а це створює додаткове навантаження на нирки. Малину не можна їсти при бронхіальній астмі і при наявності поліпів у носі.

Нагадаємо, фахівці назвали їжу, яка здатна викликати сильне почуття голоду.

Раніше лікар розвіяв головний міф про "дитячу" питну воду.

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