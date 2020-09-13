Ці продукти підсилюють відчуття голоду: можливі переїдання і проблеми зі здоров'ям

Продукти, які посилюють відчуття голоду (Фото: pixabay.com)

фахівці назвали їжу, яка здатна викликати сильне відчуття голоду

Медики розповіли, що є певна категорія продуктів, яка, на перший погляд, абсолютно безпечна. Але саме така їжа змушує людину переїдати та викликає постійне відчуття голоду і бажання що-небудь негайно перекусити.

Як пояснила ендокринолог і дослідник лікарні Бостона і Гарвардської медичної школи Белінда Ленерз, один тільки вигляд, запах або смак деяких продуктів може викликати почуття голоду, навіть якщо людина сита. Вона додала, що найчастіше викликають відчуття голоду банани та чипси. Про це пише видання "Живи активно".

"Річ у тому, що невелика кількість їжі, особливо якщо ви близькі до часу прийняття їжі, активують ваш апетит, а не пом'якшує його. Деякі продукти можуть викликати настільки сильне почуття голоду, що людина з'їдає більше їжі, ніж їй потрібно", - пояснила Ленерз і назвала найбільш небезпечні з них.

Картопляні чипси, крекери та хліб. При вживанні рафінованих вуглеводів, рівень цукру в крові різко підіймається.

"Реакція організму на це – звільнення великої кількості інсуліну, щоб нормалізувати рівень цукру в крові. Прем'єр-винуватцем в ресторанах, наприклад, є хліб. Хрусткі багети – безпечний спосіб змусити ваш апетит вирости. Але навіть швидко засвоювані тропічні фрукти можуть мати подібний ефект", - зазначила фахівець.

Печиво, тістечка та солодощі. Органічний мед і білий столовий цукор активізують ділянки вашого мозку, які відповідають за голод. Як відзначають вчені з Єльського університету, таламус і гіпоталамус мозку людини, які керують процесом вживання їжі, заспокоюються після перекусу. Але коли людина вживає солодощі, ці області залишаються активними.

"У двох словах, ваш мозок говорить вашому тілу, що ви не наїлися, і у вас залишається бажання їсти більше, щоб почувати себе задоволеним", - пояснив доктор Роберт Людвіг.

Порційний йогурт. Кількість часу, який ви витрачаєте на прийняття їжі впливає на те, наскільки ви відчуваєте себе ситими. Більш тривале пережовування їжі знижує рівень греліну в організмі – так званого "гормону голоду". Розмір порції йогурту небезпечно малий, а продукти з низьким вмістом жиру зазвичай мають у своєму складі цукор та інші перероблені вуглеводи, які викликають відчуття голоду.

Дієтичні напої та штучно підсолоджені добавки. Підсолоджувачі з нульовою калорійністю не мають ніякого позитивного впливу на вашу вагу або метаболізм. Нещодавнє дослідження австралійських учених показало, що штучні підсолоджувачі дають сигнал вашому кишківнику очікувати деяку кількість енергії найближчим часом. Коли ці калорії не з'являються, мозок намагається виправити дисбаланс і змушує вживати більше їжі. Таким чином, низькокалорійні продукти викликають відчуття голоду.

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