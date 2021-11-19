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Лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги

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П'ятниця 19 листопада 2021 16:00
Лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги Фото: лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Усмішка може сигналізувати про наближення небезпечної недуги, яку дуже важливо вчасно розпізнати і надати допомогу. Йдеться про інсульт - який є однією з найчастіших причин смерті та інвалідизації населення.

Як зрозуміти по усмішці - що з людиною щось не так, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Лікарі кажуть, що асиметрія обличчя - один із симптомів розвитку інсульту. Наприклад, у людини може бути трохи опущений одне око або куточок рота.

Якщо ви підозрюєте, що у людини може бути інсульт - попросіть її усміхнутися.

Крім того напад може викликати мовні порушення, а також оніміння рук. Якщо вчасно не надати допомогу, інсульт - летальний. А чим швидше ви допоможете людині, тим більше шансів у неї відновитися в майбутньому.

Медики кажуть, що симптоми можуть посилюватися протягом декількох годин при настанні інсульту.

Що потрібно знати про симптоми інсульту?

За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту у чоловіків і жінок є:

  • раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла,
  • раптове збентеження, проблеми з промовлянням, або труднощі з розумінням мови,
  • раптове порушення зору в одному або обох очах,
  • раптові труднощі при ходьбі, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації,
  • раптовий сильний головний біль без відомої причини.

Негайно зателефонуйте 103, якщо у вас або у когось ще є будь-які з цих симптомів.

Якщо ви думаєте, що у когось може бути інсульт, дійте швидко і виконайте наступний простий тест:

  • Обличчя: попросіть людину усміхнутися. Одна сторона обличчя обвисає?
  • Руки: попросіть людину підняти обидві руки. Одна рука опускається вниз?
  • Мова: попросіть людину повторити просту фразу. Мова невиразна або дивна?
  • Час: якщо ви бачите будь-якої з цих знаків, негайно телефонуйте в швидку.

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