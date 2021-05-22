ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Названо найшкідливіший алкогольний напій: справа не в кількості спирту

Новость на русском →
Субота 22 травня 2021 21:00
Названо найшкідливіший алкогольний напій: справа не в кількості спирту Фото: Лікарі назвали найшкідливіший спиртний напій (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли, який алкоголь вважається найшкідливішим, хоча вміст спирту в ньому невисокий, порівняно з міцними спиртними напоями.

Про це пише newsyou.

Найшкідливіший алкоголь не пов'язаний з кількістю спирту

Наркологи кажуть, що найнебезпечнішим для здоров'я алкогольним напоєм є коктейлі в банках і пляшках.

І справа тут у великій кількості барвнику, а також інший "хімії" у вигляді смакових добавок, які розбавлені спиртом.

Та й пиво, яке зараз роблять з концентрату, не найкорисніший алкогольний напій.

А ось коктейль з алкоголю і енергетика небезпечний для нашої серцево-судинної системи, викликаючи серйозні проблеми. Зловживання таким напоєм може навіть призвести до інфаркту.

Який алкоголь найменш небезпечний

Лікар каже, що найменш небезпечним вважаються алкогольні напої, які отримують шляхом природного бродіння з виноградних соків.

Це червоне сухе вино, міцність якого не перевищує 9-13%.

Раніше західні вчені розповіли, що найшкідливішим алкоголем є пиво. І справа вся в способі вирощування інгредієнтів для напою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя алкоголь
LITE
Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини
Свято 22 травня: який сьогодні день, що не можна робити, у кого іменини