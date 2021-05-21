Будь-яке вживання алкоголю зменшує об'єм мозку: з'явилося нове дослідження

Вчені з'ясували, що навіть помірне вживання алкоголю шкідливе для мозку людини, приводячи до скорочення його об'єму. Дослідження, проведене за участю понад 25 тисяч осіб у Великій Британії, вказало на негативний вплив алкоголю майже на всі частини мозку.

За словами автора дослідження, старшого викладача клінічної практики Оксфордського університету Ані Топівали, немає "порогу" вживання алкоголю в контексті негативного впливу, і уражається практично весь мозок, а не тільки окремі області, як вважалося раніше.

Як проводили дослідження

Науковці досліджували велику базу даних, призначену для того, щоб допомогти розшифрувати генетичні фактори та фактори навколишнього середовища, які призводять до розвитку захворювань в одних людей, а в інших - ні.

Були проаналізовані дані 25 378 учасників, такі як вік, стать, освіта, самооцінка, споживання алкоголю, розмір мозку і стан здоров'я за даними МРТ, інформація про відвідування лікарень і амбулаторних хворих, а також тести пам'яті.

Вплив алкоголю в 4 рази більше, ніж куріння

З'ясувалося, що підвищений обсяг споживання алкоголю у тиждень був пов'язаний з нижчою щільністю сірої речовини - дослідники виявили, що алкоголь пояснює зміну об'єму мозку до 0,8% навіть з урахуванням індивідуальних біологічних і поведінкових характеристик.

Топівала звернула увагу, що хоча це може здатися невеликою цифрою, але вплив більше, ніж будь-які інші змінювані фактори ризику - наприклад, це в чотири рази більше, ніж куріння.

Як алкоголь шкодить мозку

Широко поширені негативні асоціації були також помічені між вживанням алкоголю і цілісністю білої речовини - мозкових волокон, які підтримують мільярди нейронів, що складають сіру речовину.

Крім того, як з'ясували дослідники, захворювання, що лежать в основі людини, такі як високий кров'яний тиск і високий ІМТ, підсилюють негативний зв'язок між алкоголем і здоров'ям мозку.

Не важливо, що пити?

При цьому дослідники не знайшли доказів того, що тип алкогольного напою впливає на ризики для мозку.

Також не виявилося підтверджень, що помірне вживання вина приносить користь у порівнянні з пивом або спиртними напоями - що передбачалося раніше.