Лікарі назвали малопомітні ознаки алкоголізму: залишаються сліди на тілі

Лікарі розповіли про ознаки алкоголізму, які часто не сприймаються, як якась серйозна проблема. Медики радять уважно стежити за своїм тілом, так як зловживання спиртним може проявлятися на його поверхні.

На думку дослідників, поява великих синців через відносно незначні удари свідчить про те, що у вас є залежність від спиртних напоїв.

Пояснюється це тим, що алкоголь послаблює імунітет і провокує розвиток різних інфекцій шкірного покриву. Через це шкіра стає менш еластичною і здоровою, а також змінює свій колір.

Ще одним подібним симптомом можна вважати печію, оскільки спиртні напої пошкоджують стінки стравоходу.

Також при алкоголізмі можуть виникати регулярні оніміння кінцівок або ж поколювання в них. Медики називають ці прояви алкогольною невропатією.

Відзначимо, що багато вчених і лікарів сходяться на думці, що вживання алкоголю частіше, ніж два рази на тиждень, можна вже називати алкогольною залежністю.

Крім того, згідно з одним з останніх досліджень, навіть помірне вживання алкоголю шкідливо для мозку людини, приводячи до скорочення його обсягу.