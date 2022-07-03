Лікарі назвали фактор, який в рази збільшує ризик розвитку тромбозу: що потрібно знати

Розвиток тромбозу дуже небезпечно, оскільки згустки крові можуть потрапити в легені та привести до передчасної смерті. Щорічно від тромбозу гине тисячі людей. І основною причиною розвитку тромбозу медики називають малорухливий спосіб життя.

Лікарі назвали фактор, який збільшує ризик розвитку небезпечних ускладнень при тромбозі. Про це повідомляє Express.

Фахівці пояснюють, що сам згусток крові не завжди є небезпечним. Все залежить від його руху і коли він знаходиться в одному місці - він нешкідливий. Більшість тромбів утворюється всередині вен ніг, тазу і рук. У медицині це називається тромбозом глибоких вен.

І на утворення цих тромбів можуть впливати певні пози під час сну. Зазвичай тіло під час сну знаходиться в ліжку горизонтально. І приплив крові до кінцівок знижений.

Але сон в положенні сидячи більш небезпечний - така поза (сидячи в кріслі) значно підвищує ризик тромбозу глибоких вен, бо це не просто знижує приплив крові до кінцівок, а фактично блокує.

Згустки крові в кінцівках можуть виникнути, якщо ваші руки чи ноги протягом декількох годин залишаються зігнутими та в нерухомому стані.

"За умови, що ви добре себе почуваєте, ви можете відкинутися назад і сон у вертикальному положенні не повинен стати небезпечним, якщо це дозволить вам відпочити протягом короткого часу", - вважають лікарі.

Однак не тільки поза, сидячи уві сні може стати небезпечною для вашого здоров'я. Експерти клініки Майо стверджують, що сон на спині може призвести до нахилу язика і щелепи вниз і це призведе до переповнення дихальних шляхів.

Така поза постійно може викликати появу апное уві сні та до серйозних проблем з серцем. Сон на лівому боці може впливати на електричні сигнали серцевої системи. Особливо це стосується людей, у яких вже є серцеві захворювання.