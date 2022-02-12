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Кардіолог назвав популярну звичку, яка сильно збільшує ризик тромбозу

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Субота 12 лютого 2022 20:46
Кардіолог назвав популярну звичку, яка сильно збільшує ризик тромбозу Колаж РБК-Україна: лікар розповів про звичку, яка може провокувати тромбоз
Автор: Володимир Костирін

У зимову пору важливо правильно одягатися, виходячи на вулицю, коли через холод збільшується ризик застудитися або переохолодитися. Звичайно, таку прописну істину знає кожен, але при цьому люди не завжди усвідомлюють інший небезпечний момент - через надмірне утеплення підвищується загроза виникнення тромбозу.

Про це передає "Країна здоров'я".

На ризик провокування формування всередині кровоносних судин згортків крові внаслідок укутування занадто в теплий одяг звернув увагу кардіолог Дмитро Сімаков.

Спеціаліст наголошує, що через велику кількість теплого одягу на тілі може виникнути парниковий ефект, який істотно підвищує ризик утворення тромбів.

Також лікар вказав, що для деяких людей бажання надягати побільше теплого одягу є звичкою, причому небезпечною.

"Найбільші ризики з'являються у людей, які постійно бояться замерзнути і закутаються в шарфи, одягають теплі шапки і кальсони", - говорить кардіолог.

Крім перегріву, утворенню тромбозів можуть сприяти також обмороження кінцівок, травми рук і ніг, а з недавніх пір до списку провокуючих чинників додалася і коронавірусна хвороба, додає лікар.

Щоб не упустити час, коли ще можна усунути проблему без шкоди здоров'ю, кардіолог рекомендує уважно ставитися до сигналів, що подаються тілом.

Спеціаліст розповів, що одним зі значних симптомів тромбозу є виникнення болю в тому місці, де сформувався згорток крові в судинах (іноді замість болю може відчуватися оніміння або похолодання ділянки тіла, де виникла проблема).

Нагадаємо, раніше експерти назвали 10 натуральних продуктів і напоїв, які допоможуть запобігти тромбоз без ліків.

Додамо також, перед цим лікарі розповіли, які продукти допоможуть знизити артеріальний тиск.

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