Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям з 1 вересня

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На підвищення зарплат медикам готові виділити 2 млрд гривень щомісяця

Президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників. На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 млрд гривень щомісяця.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, зарплата буде збільшена для медиків, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу) і діятиме до того моменту, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат в межах медичної реформи з 2021 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні... З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", - заявив президент.

Виділення 2 млрд гривень щомісяця на виплати лікарям дозволить забезпечити підвищення зарплати до 70% від їх тарифної ставки, медсестер і санітарів - на 50% та 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

Так, за прогнозами уряду, зарплата лікаря-хірурга підвищитися до 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого - наблизитися до 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, на кінець травня понад 10 тисяч медиків отримали потрійні доплати за березень.

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Автор: РБК-Україна