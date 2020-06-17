ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям з 1 вересня

Новини » Політика     17.06.2020 - 14:45
Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям з 1 вересня
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На підвищення зарплат медикам готові виділити 2 млрд гривень щомісяця

Президент України Володимир Зеленський розпорядився підвищити зарплати для медичних працівників. На підвищення зарплат уряд готовий виділяти понад 2 млрд гривень щомісяця.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, зарплата буде збільшена для медиків, які працюють в установах вторинної ланки (надають спеціалізовану медичну допомогу) і діятиме до того моменту, поки не буде відпрацьована нова система нарахування зарплат в межах медичної реформи з 2021 року.

"Медична реформа не спрацювала для лікарів другої ланки. Їх зарплати мізерні... З цифр, наданих урядом, я бачу, що ми можемо суттєво підвищити зарплати", - заявив президент.

Виділення 2 млрд гривень щомісяця на виплати лікарям дозволить забезпечити підвищення зарплати до 70% від їх тарифної ставки, медсестер і санітарів - на 50% та 25% відповідно від мінімальної заробітної плати.

Так, за прогнозами уряду, зарплата лікаря-хірурга підвищитися до 10,5 тисяч гривень, середня зарплата середнього медперсоналу підніметься до понад 7 тисяч гривень, а молодшого - наблизитися до 6 тисяч гривень.

Нагадаємо, на кінець травня понад 10 тисяч медиків отримали потрійні доплати за березень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Володимир Зеленськийзарплатамедики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся