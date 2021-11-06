Лікар заявив, що Україні загрожує медичний колапс: до таких навантажень не готове жодне місто
В Україні погіршення ситуації з коронавірусом може призвести до медичного колапсу в регіонах. Також кількість госпіталізацій з COVID-19 може збільшитись до 8 тисяч людей на добу.
Про це розповів головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.
За словами медика, в РНБО прогнозують, що пік буде тільки через 3-4 тижні.
"Тих 20 тисяч офіційних інфікувань, які ми бачимо, відповідають реальним 100 тисячам випадків в Україні. Думаю, що ми можемо побачити цифру і 6 і до 8 тисяч госпіталізацій за добу", - каже лікар.
Окрім того, до такого великого напливу пацієнтів з коронавірусом не готове жодне українське місто.
"Не готове жодне місто. Це зараз не тільки в Каховці, а й в багатьох містах будуть розгортати мобільні госпіталі для хворих на COVID-19. Зараз Львів пробує доробити ще 300-400 ліжок, а це певною мірою важко", – каже лікар.
Також Тарас Жиравецький зазначив, що у великих містах може початись медичний колапс через брак ліжкомісць, медиків, кисню і ліків.
Лікар додав, що точково медичний колапс розпочнеться уже скоро, адже " зараз є проблеми в Одесі і в Харкові, тобто у великих містах. Маленькі міста, напевно, все-таки будуть якось там перебиватися".
Раніше ми повідомляли, що МОЗ роз'яснило українцям, чи законна насправді перевірка COVID-сертифікатів.
Також ми писали, що в Україні вже зробили понад 19 мільйонів щеплень від COVID.