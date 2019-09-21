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Лікар зробив важливу заяву про хворобу Заворотнюк

STYLERПерсони    21.09.2019 - 21:17
Лікар зробив важливу заяву про хворобу Заворотнюк
Заворотнюк хвора на рак – лікар зробив важливу заяву (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Причин захворювання на рак може бути маси, вважає лікар

Анастасія Заворотнюк хвора на рак мозку. За новинами про стан актриси стежать мільйони шанувальників "прекрасної няні". Висуваються різні версії причини страшної хвороби народної улюблениці. Згадуються і ЕКО, і омолоджуючі процедури, але лікар Інституту нейрохірургії імені Бурденка Олександр Санікідзе розповів, чого насправді може виникнути рак мозку, передає "Комсомольська правда".

Насправді ж зрозуміти, чому виникає рак мозку, поки що не може ніхто, вважає онколог.

"По пухлині ніколи неможливо сказати точний час, коли вона з'явилася. Іноді, особливо у молодому віці (до 40 років) у людини спочатку з'являються гліоми (доброякісні утворення) в мозку. А з часом гліома може переродитися в гліобластому (злоякісна пухлина), яка зазвичай розвивається дуже швидко", — сказав він.

Лікар зробив важливу заяву про хворобу Заворотнюк

Заворотнюк хвора на рак – лікар зробив важливу заяву (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Поки що визначити, яким шляхом розвивалася хвороба Анастасії, не можна. Лікарі не знають, пухлина з самого початку була злоякісною, чи стала такою потім.

Санікідзе пояснив, що кожен випадок такого захворювання індивідуальний. Швидкість його розвитку і стан хворого залежать від безлічі факторів — розташування пухлини, швидкості її зростання, можливостей організму, реакції на лікування. Все це стосується і стану Анастасії, в якому можливі поліпшення.

Лікар підтвердив, що актриса зверталася в госпіталь Бурденко за консультаціями, щоправда, анонімно. Також він сказав, що пухлини головного мозку складають всього два відсотки від усіх ракових захворювань.

Нагадаємо, що раніше з'явилися нові дані про хвороби Анастасії Заворотнюк.

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Новини України ракАнастасия Заворотнюк
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