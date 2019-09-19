З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк має шанси на одужання

Анастасії Заворотнюк у квітні 2019 року діагностували гліобластому - рак мозку. 13 серпня всі ЗМІ облетіла новина про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" знаходиться в реанімації і її ввели в медикаментозну кому. Нещодавно з'явилися нові дані про хворобу актриси і її лікуванні, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, з початку госпіталізації Заворотнюк з'являлася інформація, що актрисі стає все гірше. Але ввечері 18 вересня, було оголошено, що Анастасія Заворотнюк вийшла з коми і її перевели в звичайну палату.

Також з'явилося спростування того, що актриса була у комі - цю інформацію, за деякими даними поширював скандальний продюсер Андрій Разін, який захотів хайпонути на хворобі зірки.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тим не менш, актриса хвора, і хвора - серйозно. Зараз лікарі кажуть, що "няня Віка" може одужати. А також обговорюють можливість проведення операції.

Олена Малишева, відомий російський телелікар вважає, що причиною виникнення хвороби можуть бути стовбурові клітини, які 48-річна актриса нібито використовувала для омолодження.

За словами експерта, головним ризиком використання стовбурових клітин, є високий потенціал їх поділу.

Лікар підкреслила, що в сучасній медицині поки не вивчена більшість видів стовбурових клітин.

"Ніяких позитивних результатів використання стовбурових клітин нема (крім лікування лейкозу). Виявилося, що це може призводити до розвитку пухлин", - стверджує Малишева.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також повідомляється, що Анастасія Заворотнюк відмовилася від лікування в російській державній клініці і полетіла до Німеччини у квітні цього року. Про це розповів керівник відділення в НМДЦ нейрохірургії імені Бурденка Микола Коновалов.

Саме в цього фахівця колись проходила лікування від раку хребта колега Заворотнюк по сіткому "Моя прекрасна няня" Любов Поліщук.

"Те, що в підсумку вона полетіла до Німеччини - це лише її вибір. Ніхто від неї не відмовлявся. Вона вибрала, де їй комфортніше", - каже Коновалов.