ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк

STYLERПерсони    19.09.2019 - 23:25
З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк має шанси на одужання

Анастасії Заворотнюк у квітні 2019 року діагностували гліобластому - рак мозку. 13 серпня всі ЗМІ облетіла новина про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" знаходиться в реанімації і її ввели в медикаментозну кому. Нещодавно з'явилися нові дані про хворобу актриси і її лікуванні, пишуть росЗМІ.

Нагадаємо, з початку госпіталізації Заворотнюк з'являлася інформація, що актрисі стає все гірше. Але ввечері 18 вересня, було оголошено, що Анастасія Заворотнюк вийшла з коми і її перевели в звичайну палату.

Також з'явилося спростування того, що актриса була у комі - цю інформацію, за деякими даними поширював скандальний продюсер Андрій Разін, який захотів хайпонути на хворобі зірки.

З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Тим не менш, актриса хвора, і хвора - серйозно. Зараз лікарі кажуть, що "няня Віка" може одужати. А також обговорюють можливість проведення операції.

Олена Малишева, відомий російський телелікар вважає, що причиною виникнення хвороби можуть бути стовбурові клітини, які 48-річна актриса нібито використовувала для омолодження.

За словами експерта, головним ризиком використання стовбурових клітин, є високий потенціал їх поділу.

Лікар підкреслила, що в сучасній медицині поки не вивчена більшість видів стовбурових клітин.

"Ніяких позитивних результатів використання стовбурових клітин нема (крім лікування лейкозу). Виявилося, що це може призводити до розвитку пухлин", - стверджує Малишева.

З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Також повідомляється, що Анастасія Заворотнюк відмовилася від лікування в російській державній клініці і полетіла до Німеччини у квітні цього року. Про це розповів керівник відділення в НМДЦ нейрохірургії імені Бурденка Микола Коновалов.

Саме в цього фахівця колись проходила лікування від раку хребта колега Заворотнюк по сіткому "Моя прекрасна няня" Любов Поліщук.

"Те, що в підсумку вона полетіла до Німеччини - це лише її вибір. Ніхто від неї не відмовлявся. Вона вибрала, де їй комфортніше", - каже Коновалов.

Могла бути схильність до раку: від чого померли родичі Заворотнюк З'явилася перша офіційна заява про хворобу Заворотнюк
Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся