З'явилися нові дані про хворобу Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк має шанси на одужання
Анастасії Заворотнюк у квітні 2019 року діагностували гліобластому - рак мозку. 13 серпня всі ЗМІ облетіла новина про те, що зірка "Моєї прекрасної няні" знаходиться в реанімації і її ввели в медикаментозну кому. Нещодавно з'явилися нові дані про хворобу актриси і її лікуванні, пишуть росЗМІ.
Нагадаємо, з початку госпіталізації Заворотнюк з'являлася інформація, що актрисі стає все гірше. Але ввечері 18 вересня, було оголошено, що Анастасія Заворотнюк вийшла з коми і її перевели в звичайну палату.
Також з'явилося спростування того, що актриса була у комі - цю інформацію, за деякими даними поширював скандальний продюсер Андрій Разін, який захотів хайпонути на хворобі зірки.
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Тим не менш, актриса хвора, і хвора - серйозно. Зараз лікарі кажуть, що "няня Віка" може одужати. А також обговорюють можливість проведення операції.
Олена Малишева, відомий російський телелікар вважає, що причиною виникнення хвороби можуть бути стовбурові клітини, які 48-річна актриса нібито використовувала для омолодження.
За словами експерта, головним ризиком використання стовбурових клітин, є високий потенціал їх поділу.
Лікар підкреслила, що в сучасній медицині поки не вивчена більшість видів стовбурових клітин.
"Ніяких позитивних результатів використання стовбурових клітин нема (крім лікування лейкозу). Виявилося, що це може призводити до розвитку пухлин", - стверджує Малишева.
Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)
Також повідомляється, що Анастасія Заворотнюк відмовилася від лікування в російській державній клініці і полетіла до Німеччини у квітні цього року. Про це розповів керівник відділення в НМДЦ нейрохірургії імені Бурденка Микола Коновалов.
Саме в цього фахівця колись проходила лікування від раку хребта колега Заворотнюк по сіткому "Моя прекрасна няня" Любов Поліщук.
"Те, що в підсумку вона полетіла до Німеччини - це лише її вибір. Ніхто від неї не відмовлявся. Вона вибрала, де їй комфортніше", - каже Коновалов.