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Лікарка розповіла, як наш організм може змінити щоденний стакан води з лимоном

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П'ятниця 18 лютого 2022 10:40
Лікарка розповіла, як наш організм може змінити щоденний стакан води з лимоном Фото: чи потрібно пити воду з лимоном вранці (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Щоденне вживання води з лимоном може позитивно позначитися на здоров'ї, зокрема на дітородній функції. І секрет тут в додатковій дозі вітаміну С, яку ми отримуємо разом з лимонною водою.

Про це розповіла доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Поліпшить якість яйцеклітин і сперматозоїдів

За словами лікаря, лимонна вода містить багато вітаміну С. Згідно з базою даних Міністерства сільського господарства США, сік одного лимона містить близько 30 мг вітаміну С.

Регулярне вживання води з лимоном, багатою вітаміном С, дуже корисно для поліпшення якості сперми і яйцеклітин, а також для народження здорової і розумної дитини.

Чарівний вітамін С

Вітамін С є природним антиоксидантом, який нейтралізує шкідливі вільні радикали і захищає яйцеклітини і сперматозоїди від пошкодження вільними радикалами.

Вітамін С може сприяти розвитку фолікулів, збільшенню кількості і рухливості сперматозоїдів, підвищенню фертильності і шансів на зачаття.

Вітамін С може допомогти жінкам, які намагаються завагітніти, поліпшити тазове "середовище" і підвищити функцію яєчників.

Лимонний сік - один з найбільш цілющих соків

Він багатий (крім вітаміну С):

  • вуглеводами,
  • вітаміном А,
  • вітаміном В1,
  • вітаміном В2,
  • лимонною кислотою,
  • яблучною кислотою,
  • мінералами, такими як кальцій, калій, фосфор і залізо.

Раніше лікар також розповіла, які зміни відбудуться, якщо вранці випивати склянку простої холодної води.

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