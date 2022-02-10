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Ось які зміни відбудуться з вами, якщо вранці випивати склянку води

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Четвер 10 лютого 2022 10:25
Ось які зміни відбудуться з вами, якщо вранці випивати склянку води Фото: чи потрібно пити вранці воду (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Стакан прохолодної води вранці може стати диво-засобом, яке поліпшить ваше здоров'я, додасть тонусу, допоможе нормалізувати вагу і навіть сприятиме кровообігу.

У цьому впевнена доктор із США Люсія Гарсія, пише Quora.

За словами фахівця, вода становить 60% маси тіла дорослого самця і 50% маси тіла дорослої самки. Якщо людський організм втрачає 15% води, це зазвичай призводить до летального результату.

Якої температури повинна бути вода і скільки її пити?

Доктор Гарсія каже, що дослідження, опубліковані в Міжнародному журналі клінічної та експериментальної медицини, доводять, що людське тіло має найкращу швидкість поглинання води при температурі холодної води 16 градусів.

Тому вживання одного-двох склянок холодної води температурою близько 16 градусів вранці дуже корисно для здоров'я.

Чому вранці, і що вам дасть склянка води?

У цей час швидкість поглинання води організмом найвища, і швидкість також дуже висока, холодна вода може потрапити в кров протягом декількох хвилин.

Достатня кількість води може:

  • прискорити кровообіг,
  • знизити в'язкість крові,
  • знизити вміст ліпідів в крові,
  • поліпшити ліпідний обмін.

Також це дуже корисно для здоров'я серцево-судинної системи і судин головного мозку.

Достатня кількість води також допомагає ниркам працювати більш ефективно і виводити токсини і відходи через сечу.

У той же час холодна вода також регулює температуру тіла, спалює більше калорій і знижує ризик ожиріння.

Раніше лікар розповіла, що станеться зі здоров'ям, якщо повністю відмовитися від м'яса, замінивши його рибою.

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